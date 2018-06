El SUP denuncia el bloqueo de las comisarías de la provincia

El Sindicato Unificado de Policía emitió ayer un comunicado en el que recordó que la llegada masiva de inmigrantes esta última semana a las costas de Cádiz, alrededor de 1.000 personas, está "bloqueando las comisarías de Policía Nacional de la provincia", que sufren una falta de recursos humanos y de medios alarmantes, "sin que desde el Gobierno central haya intención de abordar este problema". Para el SUP, igual que en Valencia con el Aquarius se estableció un amplio dispositivo, "en Cádiz tambien se necesitaría habilitar un Centro de Recepción en condiciones en el Puerto de Tarifa. En cambio, los dispositivos establecidos en Cádiz carecen de todo tipo de medios". El SUP Cádiz denunció que "estamos abandonados a nuestra suerte".

El SUP informa que la Policía Nacional en la provincia de Cádiz "carece de lo más elemental, un autobús para realizar traslados y repatriaciones de inmigrantes".

El SUP pide "hacer de la Extranjería una especialidad en la Policía Nacional", recuerda que el volumen de trabajo que llevan estos policías en las distintas plantillas de la provincial de Cádiz, se hace insostenible y dice que el martes se tramitaron 80 expedientes de MENAS (menores extranjeros no acompañados), que han llegado a nuestras costas en pateras. Hoy estaban esperando la llegada de otros tantos. "Para colmo -dicen-, el CIE de Tarifa se encuentra cerrado debido a una avería en las conducciones de agua potable y el megaproyecto del CIE de Algeciras sigue sin presupuesto económico. Desde el SUP, denunciamos la pasividad con la que los políticos, son meros espectadores, desde sus despachos de Madrid, afrontan esta grave situación migratoria entre África y Europa".