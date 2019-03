“El PSOE que conocí de joven y que era un partido de Estado ya no existe”

Tras protagonizar el cambio histórico vivido en el Gobierno andaluz, Ciudadanos encara la triple cita electoral de esta primavera en la cresta de la ola, con casi 4.000 militantes y más de 20 agrupaciones en la provincia. Eso sí, el partido aún no ha presentado ni a uno solo de sus candidatos a alcaldes.

–¿Se puede afirmar que Ciudadanos le da mucha más importancia a las elecciones generales que a las municipales?

–Nosotros queremos transformar este país, como hemos empezado a hacer ya en Andalucía, y para eso unas generales cobran la máxima importancia, porque es en las Cortes donde hay que plantear ese proyecto. Nosotros estamos volcados en hacer a Albert Rivera presidente, porque los españoles merecen tener a un presidente que esté a la altura. Pero eso no quiere decir que no le demos trascendencia a las municipales, porque es en las ciudades y en los pueblos donde hay que consolidar el proyecto político de Ciudadanos.

–Es que no se conoce aún a sus candidatos a alcaldes. Parece que los tienen escondidos.

–No, no es eso. Es que al adelantarse la convocatoria de las generales, el proceso de las municipales ha quedado aparcado. Aún hay tiempo para dar a conocer esos candidatos. Pero también es importante decir que un proyecto no puede depender sólo de unos nombres.

–Pero en unas municipales el candidato a alcalde es importantísimo. Y ahí no se presentan ni Rivera, ni Arrimadas.

–Sí, pero se presenta Ciudadanos. Lo que quiero decir es que aquí nadie es imprescindible, que el proyecto está siempre por encima de las personas y que si la gente conoce cuáles son nuestros planteamientos y cuál es nuestra filosofía, con eso es suficiente.

–¿Se confirma que en las municipales habrá candidaturas de Cs en 22 localidades gaditanas?

–Esos eran los cálculos, pero a lo mejor llegamos a más municipios porque este proyecto no para de crecer y se está consolidando alguna agrupación más. Estamos muy ilusionados y estoy convencido de que esta provincia cada vez se va a teñir más de naranja.

–Albert Rivera ya ha dejado claro que Cs no pactará con el PSOE en el Congreso pero, ¿se descarta igualmente que pueda haber pactos entre ambos partidos en los ayuntamientos o en la Diputación de Cádiz?

–Ahora lo que hay que hacer es centrarse en las generales. Y lo que tenemos claro es que el PSOE ha sido infectado por un virus que se llama sanchismo. El PSOE que yo conocí de niño y de joven, y que era un partido de Estado, ya no existe. Ese PSOE puso en marcha el estado del bienestar y desarrolló el país en materia educativa y sanitaria, y en infraestructuras... pero ya no queda nada de ese partido. Pedro Sánchez no sólo se ha aliado con golpistas, separatistas y populistas para llegar al poder, sino que ha reconocido incluso que volvería a hacerlo. Con este PSOE no tenemos nada que hacer. Nuestro objetivo es echar a Pedro Sánchez de la Moncloa y que el Gobierno de España vuelva a un cauce de normalidad, que es lo que no ha tenido los últimos nueve meses. Apostamos por un país unido, diverso pero unido, en el que los valores constitucionales estén por encima de todo.

–¿En qué ha cambiado Ciudadanos desde que está en el Gobierno andaluz?

–Se gana en experiencia pero también hemos ganado en credibilidad. Creo que estamos mejor preparados que nunca para afrontar con éxito estas elecciones. Ciudadanos es el partido que más se parece a los españoles. Defendemos lo que quiere la inmensa mayoría de la gente, es decir, que mejoren las cifras de empleo, que el país esté unido, que haya igualdad entre los territorios, que la gestión en las administraciones sea transparente, honesta y sin despilfarros, y que esta sociedad prospere con un poco más de felicidad.

–Después de que Vox apoyara el cambio de gobierno en Andalucía, ¿Ciudadanos es hoy más de derechas?

–No. A nosotros no nos marca la agenda ningún partido, sea de un extremo o del otro. Nosotros gobernamos en Andalucía únicamente con el PP, con el que hemos consensuado 90 medidas muy serias, muy ambiciosas, muy sensatas y muy necesarias para Andalucía. Hay lealtad entre los dos partidos y por ahora estamos cumpliendo lo pactado. A partir de ahí, Cs es un partido liberal y moderado que intenta trabajar desde la centralidad, huyendo de la confrontación que hay actualmente entre algunos partidos.

–¿Cuál es la prioridad de Cs para estas elecciones generales en la provincia de Cádiz? ¿Amarrar el segundo diputado, volver a superar al PP, volver a lograr más de 100.000 votos...?

–A mí no me importa ni una cifra, ni un puesto, ni un nombre. Lo que me importa es un proyecto que me haga ver el futuro con más tranquilidad: que mis hijos reciban mejores estudios y puedan formarse aquí, que haya más facilidad para emprender, que haya servicios públicos de calidad, etc. Y eso se puede conseguir a través de Ciudadanos.