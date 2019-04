Setenil de las Bodegas es elegido el mejor destino secreto de Europa

No hay votación que se le resista. Setenil de las Bodegas no para de recibir buenas noticias por parte del sector turístico y de viajes que se han rendido completamente a sus encantos. Y es que si este bello pueblo de la Sierra de Cádiz no ha dejado de recibir elogios y liderar rankings, ahora recibe el espaldarazo definitivo con el anuncio de European Best Destinations.

Este bello rincón gaditano ha sido elegido como el mejor destino secreto de Europa en 2019 al recibir 2.889 votos procedentes de 67 países. En total, 19.828 viajeros han decidido durante dos semanas cuál era la joya oculta más bonita del viejo continente entre 260 propuestas.

Así, Setenil de las Bodegas se ha impuesto en la votación de European Best Destinations, que es la web oficial de los mejores destinos de Europa y que elabora cada año la lista con los lugares que estarán más de moda. Setenil ocupa la primera posición por delante de Malsecine, en Verona (Italia); Cochem, en Renania (Alemania); Agios Nikolaos, en Creta (Grecia); Soller, en Mallorca; Peñíscola, en Castellón; Odeceixe, en el Algarve (Portugal); Lauterbrunnen, en Berna (Suiza); Monte de San Miguel, en Cornualles (Reino Unido); Polignano a Mare, en Bari (Italia); Amalfi, en Salerno (Italia); Noza, en Córcega (Francia); San Andrés, en Tenerife; y Freudenberg, en Renania del Norte (Alemania).

Por otra parte, Setenil es finalista y candidato a convertirse en Capital del Turismo Rural de este 2019 en una votación organizada por la página web escapadarural, en la que compite con otras nueve localidades españoles.

Además, el año pasado entró a formar parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España.