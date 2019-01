Setenil, el pueblo más buscado de España para hacer turismo rural en 2018

Otra buena noticia para el turismo en la provincia. Tras el enorme reconocimiento que supone la inclusión de Cádiz en la lista de los 52 destinos que visitar en 2019 según The New York Times, se une ahora uno más modesto pero no por ello menos importante. Setenil de las Bodegas fue el pueblo más buscado en 2018 por los amantes del turismo rural, según datos aportados por un portal especializado en la búsqueda de este tipo de alojamientos.

Concretamente, Setenil generó 74.438 búsquedas en EscapadaRural.com, sobre todo, dicen desde la web, por "su pintoresco entramado urbano, declarado Conjunto Histórico, y su pertenencia a la turística ruta de los pueblos blancos". Un destino en la Sierra de Cádiz que parece estar de moda y al que sin duda habrá beneficiado ser incluido el año pasado en la asociación 'Los Pueblos más bonitos de España'.

Las búsquedas de Setenil en Escapadarural.com ocupan el primer puesto del ranking con bastante diferencia con respecto al segundo clasificado, Orbanejo del Castillo, en la provincia de Burgos, que tuvo 58.946 búsquedas, y el tercero Riópar, en la provincia de Albacete, con algo más de 40.000 búsquedas (40.980).

Además, se da la circunstancia de que en el listado de los 10 municipios que despertaron mayor interés para realizar turismo rural no hay ninguno andaluz a excepción de Setenil, ya que la lista la completan Albarracín, en Teruel; Llanes, en Asturias; Valverde los Arroyos, en Guadalajara; Guadalupe, en Cáceres; Alcalá del Júcar, en Albacete; Candeleda, en Ávila, y, en décimo lugar, Beceite, en Teruel.