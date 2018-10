La Sierra de Cádiz, la comarca más castigada por la desigualdad

Puerto Serrano es uno de los diez municipios más pobres de España, según las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria que diseccionan los datos extraídos de las declaraciones de IRPFpresentadas en el pasado ejercicio. Si uno acude al principal apartado de este impuesto, el de rentas del trabajo, se observa que un declarante de Puerto Serrano declara de media 7.162 euros al año netos, lo que supone una ganancia al mes inferior al salario mínimo, es decir, los ingresos medios, los que llegan a casa, serían 596 euros al mes. La renta disponible media, es decir, ingresos que vengan de otro tipo de actividades, ya sean rentas o rendimientos de actividades económicas, no mejoran mucho la situación. En Puerto Serrano se vive con 11.129 euros al año. En esta localidad se presentan al año unas 2.000 declaraciones que incluyan rendimientos de trabajo, aunque cuenta con más de 7.000 habitantes. Es decir, sólo un 28% de la población tiene un sueldo que declarar.

Puerto Serrano es un caso extremo, pero la situación no mejora en exceso en otras localidades de la Sierra, la comarca más deprimida de la provincia. En Alcalá del Valle la media de ingresos por salarios es de 9.416 al año (784 euros al mes), en El Gastor 9.431 (785 euros al mes), en Setenil 10.394 (866 euros al mes), (en Zahara de la Sierra 10.500 (875 euros al mes), en Espera 10.906 (908 euros al mes), en Grazalema 10.987 (915 euros al mes)... y así casi todos los pueblos de la comarca. El más rico sería El Bosque, donde la renta media que se declara por salario es de 14.534 euros al año, que tampoco da una mensualidad para tirar cohetes: 1.211 euros al mes. Sin embargo, no deja de ser un caso excepcional en la Sierra, ya que sitúa su renta por encima de la segunda comarca más pobre de la provincia, que es La Janda.

Campo de Gibraltar

La otra cara de la moneda lo representa Algeciras, que es el municipio que mejores resultados presenta en este impuesto. Según lo declarado por los asalariados algecireños, la media de lo que se gana en este municipio si se cuenta con un trabajo es 24.390 euros al año. Son más de 2.000 euros al mes si no se computan las pagas. Es decir, estamos hablando de una diferencia con el municipio más pobre de 17.000 euros. A diferencia de Puerto Serrano la renta disponible media es inferior a la del rendimiento de trabajo, debido a que hay un gran número de asalariados (más de 36.000) en empresas grandes con importantes plantillas, por lo que esa renta disponible es de 22.650 euros. Como en el caso de la Sierra, estos datos repercuten en su entorno comarcal, de modo que Los Barrios y San Roque también se mueven en medias superiores a los 21.000 euros al año, e incluso La Línea, con todos sus problemas, tiene una media salarial superior a los 20.000 euros al año. Sin embargo, en cuanto se traspasa esa zona de gran potencial industrial y con el puerto como gran locomotora de actividad económica, veremos cómo las rentas se vuelven a deslizar hacia abajo. Tarifa se encuentra a 23 kilómetros de Algeciras y están separados por el puerto de El Bujeo. Pues esa pequeña distancia y esa dificultad orográfica suponen que la renta media por rendimientos del trabajo caiga 8.000 euros. En Tarifa se declaran por este concepto 16.000 euros de media, es decir, 1.341 euros al mes, 700 menos que a 23 kilómetros de distancia. Sin embargo, su renta global media es superior y se sitúa en 17.711 euros, lo que quiere decir que sus salarios no son altos, pero hay otras fuentes de ingresos, principalmente derivados del turismo. Lo mismo sucede con Castellar, que tiene datos casi idénticos a Tarifa, pese a su cercanía con Algeciras.La Janda es una comarca que tiene una situación cercana a la del Sierra y sus municipios se mueven entre los 12.000 euros de ganancia salarial media (Vejer, San José del Valle y Paterna) y algo más de 13.000 (Barbate y Medina). Conil es con diferencia la localidad más rica de la comarca y supera a sus vecinos en más de 2.000 euros. Sus 5.858 asalariados declaran de media 15.481 euros, lo que no es un delirio, ya que está bastante por debajo de la media andaluza. Entre las cercanas Conil y Barbate la diferencia de renta media disponible es de 1.600 euros al año (16.961 de Conil por 15.300 de Barbate).

La Bahía

En la Bahía es Chiclana la localidad que peores números arroja, con bastante diferencia con respecto al resto de municipios vecinos. En Chiclana los 23.132 declarantes del pasado ejercicio arrojaron en la Agencia Tributaria un dato medio de rendimiento neto del trabajo de 18.245 euros (1.520 euros al mes), que es casi el mismo dato de la renta disponible media (18.465 euros). Son casi 4.500 euros menos de lo que gana un asalariado en la capital, en Cádiz, donde se declaran 22.739 euros al año, lo que le convierte en el segundo municipio donde mejores salarios se pagan detrás de Algeciras, por lo que se nota la influencia del peso del sector público y la presencia de las administraciones. De esto también se benefician las cercanas San Fernando y Puerto Real, 21.200 y 20.500 euros respectivamente, pero es El Puerto la que más se acerca a la media de Cádiz, con 21.779 euros al año por asalariado. Campo de Gibraltar y Bahía permiten a la provincia situarse por encima de la media andaluza, que es de 17.700 euros, pero por debajo de la nacional, que es 20.500 euros al año. Sin embargo, al otro lado de la Bahía, en la Costa Noroeste, las rentas vuelven a caer en picado. Rota, la más cercana a Cádiz y a El Puerto es la que mejores resultados da, con una media superior a los 18.000 euros, pero Sanlúcar y Chipiona están en cifras de La Janda, con 13.000 y 14.000 euros respectivamente al año, mientras que Trebujena da un paso más atrás y está en medias de la Sierra, con poco más de 12.000 euros por trabajador.La mayor población de la provincia, Jerez, tiene más de 60.000 declarantes y su media de salarios no es muy alta, 18.929. Grandes ciudades que no son capitales, al igual que Jerez, como es Vigo, Gijón y Cartagena están todas por encima de los 20.000 euros de media. Pero hay una variable que no computa esta estadística y es tan simple como que para entrar en esta estadística primero hay que tener un salario. No se mide un hecho fundamental: la economía sumergida.