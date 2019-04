Para muchos gaditanos Supersol es más que un supermercado. Durante años, su marca estuvo muy ligada al Carnaval de Cádiz, patrocinando a muchas agrupaciones que lucían su logo en el bombo. Ahora se enfrenta a su enésima crisis laboral, después de presentar un Expediente de Regulación de Empleo que plantea el despido de más de 400 personas, el 10% de su plantilla, y el cierre de al menos 21 de sus 196 establecimientos.

Supersol siempre fue un actor pequeño en un sector marcado por una competencia fiera. Su cuota en el mercado nacional es sólo el 1,2% de cuta de mercado con 195 establecimientos abiertos. Pero esto no es así en Andalucía, donde nació. 145 de estos 196 establecimientos están en la región y en la provincia de Cádiz ha seguido peleando con los grandes, como Mercadona, Carrefour o Dia.

La marca que ahora se encuentra en declive y luchando por su superviviencia tiene su origen en Cádiz. Desciende de la que fue la primera gran superficie de Cádiz junto a Simago y Soriano –ambas en el casco antiguo–, Hipercádiz, situada en la Zona Franca y que cerró sus puertas en 2014. Hipercádiz fue adquirida por el empresario Antonio Muñoz, que sería años después presidente del Cádiz, a Pepe Soriano, su creador.

“Era el más importante de la ciudad y tenía una imagen muy buena. Fue el establecimiento que vendía más por metro cuadrado a nivel nacional y que facturaba más por persona. Recuerdo que había siempre colas”, recordaba Muñoz. La venta de Hipercádiz permitió a Muñoz cambiar el concepto de hipermercado, con el que había triunfado, por el de los supermercados de barrio. Así nace la marca Supersol.

Teniendo como socios a los hermanos Acosta, el crecimiento de Supersol fue meteórico y pasó de cinco empleados a 600 y empezó a extenderse primero por la provincia y, posteriormente, por toda la región. Compró a sus socios su parte, pero volvió a vender al tener el capital justo. Lo hizo sin problema a un grupo inversor que quería una mayor expansión. Fue esa expansión la que le llevó a Muñoz a vender la cadena. “Querían una expansión que yo no podía seguir y por eso me vi obligado a vender”, afirmaba.

El grupo de origen canario Hiperdino sería el que se quedaría con los centros de distribución de Supersol y mantendría su marca en Andalucía, al tiempo que vendía otra parte d ellos a Dia en 2006. Los cambios de aqccionariado de Hiperdino, que pasó a llamarse Dinosol, fueron constantes. En un principio era Ahold, la multinacional holandesa, la que tenía la principal parte del accionariado, pero la crisis de este grupo hizo que entrara en liza el fondo de capital riesgo Permira, con intereses también en marcas tan conocidas como Cortefiel y Telepizza.

La gestión estuvo a punto de acabar con la marca Supersol. Dinosol acumulaba en 2011 400 millones de euros de deuda. Regresó a su origen. Los hermanos Dopmínguez y Javier Puga se hicieron con los establecimientos y enfocaron al mercado canario con una agresiva política de precios, lo que les permitió crecer, pero les sobraba el resto de la estructura.

Es ahí cuando aparece el actual propietario. En 2012, Dinosol se deshace de Supersol. Son 200 establecimientos en la península con 4.500 trabajadores y el comprador es Agile Finance, brazo inversor de la cadena de distribución lituana Maxima, cuyo principal negocio era una cadena de farmacias en los países bálticos.

