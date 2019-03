El Supremo no admite el recurso del PP sobre la moción de censura de San José del Valle

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y parlamentaria andaluza, Araceli Maese, ha mostrado su "satisfacción" ante el rechazo por parte del Tribunal Supremo (TS) del recurso de casación interpuesto por el PP en relación a la moción de censura "ilegal" que llevaron a cabo en San José del Valle en diciembre de 2017.

En una nota, Maese ha señalado que la inadmisión a trámite por "carencia en el recurso de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia", decidida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, "ratifica que la derecha se equivoca de nuevo en su obcecación por tratar de subvertir con malas artes la normalidad democrática en el municipio gobernado por el alcalde socialista, Antonio González Carretero".

Con imposición además de las costas procesales, según ha señalado la dirigente socialista, "el PP recibe de nuevo un varapalo judicial que viene a incidir en la falta de razón de la derecha, que actuó con muy mala fe, articulando una moción que, a todas luces, era improcedente e ilegítima".

Araceli Maese "Al PP no le importó el tiempo que el municipio estuvo paralizado por una acción tan reprobable"

Maese ha acusado al PP de "no importarle el tiempo que el municipio estuvo paralizado por una acción tan reprobable" y ha vaticinado que "los vallenses sabrán calibrar y harán pagar caro en las urnas las tetras políticas de un PP que es capaz de cualquier cosa con tal de coger un sillón de alcaldía".

El alcalde de San José del Valle, Antonio González, ha afirmado que "ahora no le quedan excusas al PP", y ha reclamado "que devuelvan los 13.000 euros que cobraron ilegalmente durante la moción de censura y dimitan". "El PP y su tránsfuga piden continuamente mi dimisión por estar imputado, y es muy curioso, pues lo piden aquellos que ya han sido condenados tres veces por tres tribunales distintos en menos de un año", ha añadido.

Antecedentes

En marzo de 2018 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Jerez suspendió de manera cautelar los efectos del pleno de la moción de censura, teniendo que devolver el PP la Alcaldía al PSOE.

Posteriormente, en marzo de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dejó sin efecto el acuerdo del pleno de moción de censura, reconociendo el derecho de Antonio González Carretero a seguir siendo el alcalde de San José del Valle. Más tarde, en julio de 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ya desestimó el recurso de apelación interpuesto por el PP.

El pleno

El pleno de la moción de censura se celebró el 27 de diciembre de 2017 tras manifestar el hasta entonces concejal de IU, ante la mesa de edad del Pleno, que no se ratificaba en el escrito presentado como baja suya del partido, apoyando por tanto la moción como concejal de IU y no como no adscrito.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento insistió en que daba por válido el escrito de baja presentado por el representante de IU, aunque el PP presentó un informe alegando que debía ser la mesa de edad la que debía pronunciarse sobre la seguridad jurídica y de garantías del edil de IU.

Finalmente, la moción salió adelante con los cinco votos a favor de los concejales del PP y el del concejal de IU y sin ningún voto en contra, ya que los cinco concejales del PSOE se marcharon al considerarlo "ilegal".