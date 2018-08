Urnas andaluzas a la vuelta de la esquina

Agosto se va debilitando poco a poco, el nuevo curso político está ahí cerca y ya se atisban elecciones en el horizonte. Podrán ser conjuntas o separadas (parece que más bien lo segundo) y podrán ser en su fecha o adelantadas (parece que más bien lo primero) pero lo cierto es que todos los partidos, en mayor o menor medida, tienen parte de su trabajo adelantado para cuando se abra de manera oficial el primer proceso electoral, algo que no ocurre desde junio de 2016, cuando se celebraron las últimas elecciones generales.

De momento las que mejor se aprecian son las urnas blanquiverdes. Y es que, salvo que Pedro Sánchez diga lo contrario, lo que parece claro es que esas primeras elecciones serán las andaluzas. Su fecha oficial tendría que ser en marzo de 2019, la presidenta de la Junta ya ha dicho que no tiene pensado adelantarlas y en las filas socialistas gana enteroa la opción de una fecha cercana al 28-F, el Día de Andalucía. Así que los domingos 24 de febrero o 3 de marzo gustan mucho en el partido que rige los destinos de Andalucía desde 1982. Después de esos comicios autonómicos vendrá el proceso de investidura del presidente o presidenta de la Junta, que en 2015 se prolongó durante nada menos que 81 días.

Un plazo parecido es que el separara en principio las próximas andaluzas del siguiente proceso electoral. Y es que tres meses después, en la fecha ya cerrada del domingo 26 de mayo, le tocará el turno a unas elecciones municipales que en esta ocasión coincidirán además con las europeas. El mismo día, por tanto, los gaditanos tendrán que votar en las dos elecciones que, por lo general, menos interés despiertan.

Pero todo este calendario, ya se sabe, queda a expensas de Pedro Sánchez, que puede o bien mantenerse lo máximo en La Moncloa, lo que fijaría las nuevas elecciones generales para su fecha inicial de junio de 2020, o bien adelantarlas si, como se está atisbando ya, su falta de apoyos en el Congreso termina lastrando su acción de gobierno.

Con este panorama a la vista, casi todas las formaciones políticas han ido dando pasos para preparar sus estrategias. Por supuesto que habrá muchas más siglas junto a las urnas, como las del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA), las de VOX o las del nuevo andalucismo de Andalucía por Sí, entre otras, pero lo que sigue es una fotografía actual de cómo encaran esas elecciones andaluzas las cuatro candidaturas principales en la provincia de Cádiz. Unos partidos tienen ya elegidos a sus candidatos, otros están inmersos en esa tarea y hay también quienes esperan sólo la llamada de sus jefes en Madrid para abrir ese proceso.

Relevar a Luis Pizarro, la única tarea pendiente del PSOE

Pocas veces el PSOE tuvo tan pocas dudas de cara a la confección de una candidatura electoral por la provincia de Cádiz como ocurre en la actualidad. De cara a las siguientes elecciones andaluzas los socialistas saben que, como mínimo, los tres primeros puestos de esa lista son intocables porque están ya reservados para los mismos que los ocuparon en 2015: Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta, Araceli Maese y Juan Cornejo, responsables de Organización respectivos de las direcciones provincial y regional del partido. Es más, en las filas socialistas se da por hecha también la continuidad en los puestos de salida de Noelia Ruiz Castro, ex alcaldesa de Torre Alháquime y que ha entrado con muy buen pie en el Parlamento andaluz en esta su primera legislatura. No obstante, queda aún por ver si la parlamentaria de la Sierra se mantiene en el cuarto puesto de la candidatura o si termina bajando al sexto.

Ese hipotético descenso de dos puestos sólo se produciría si hubiera que buscarle un hueco a una representante de Jerez (suena la diputada provincial Isabel Armario, con quien no parece que cuente mucho Mamen Sánchez para las municipales) o si el Campo de Gibraltar presiona mucho para darle un mejor puesto a quien vaya a ser su apuesta femenina en esta candidatura, que no parece que vaya a seguir siendo Rocío Arrabal.

Pero la gran interrogante es saber quién sucederá a Luis Pizarro en el quinto puesto de esta lista. No se ha confirmado, pero todo apunta a que el histórico dirigente alcalaíno encara ya sus últimos meses en un escaño del Parlamento de Andalucía que ocupa desde 1986. Hace tres años Susana Díaz le convenció para que siguiera en activo, pero ahora extrañaría que se repitiera tal invitación.

El nombre que suena con más fuerza para ocupar el puesto de Pizarro es el de Fernando López Gil, viceconsejero de Presidencia y hombre de total confianza de Jiménez Barrios. Sin embargo hay voces en la dirección provincial socialista contrarias a que haya dos isleños (Maese y López Gil) tan arriba de la lista. Esas voces críticas prefieren poner sobre la mesa otros nombres alternativos como, por ejemplo, los del roteño Rafael Márquez, secretario general de Ordenación del Territorio, o el sanluqueño Francisco Pacote Pizarro, director del Instituto Andaluz de la Juventud.

En cualquier caso, no se esperan grandes discusiones en un PSOE gaditano que tiene mucha confianza en una victoria clara en estas andaluzas y que no descarta incluso amarrar un séptimo escaño por Cádiz. Eso sí, la integración de los pedristas en esta candidatura parece una quimera. Y en Ferraz no quieren abrir más guerras.

Continuismo en el PP si Génova y Pablo Casado lo permiten

Tras el terremoto que supuso perder el Gobierno de España y después de las heridas provocadas al tirarse los tratos a la cabezas a la hora de elegir a un nuevo presidente del partido, nadie sabe ahora cómo se afrontará en el PP el proceso de configuración de las candidaturas para las próximas elecciones andaluzas. Hay una cosa cierta y es que nada más salir elegido en el congreso nacional de julio, Pablo Casado ratificó rápidamente a Juanma Moreno (sorayista, al igual que el presidente provincial de Cádiz, Antonio Sanz) como candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Ahora bien, ¿quiere eso decir que la dirección del PP andaluz tiene total libertad para elegir a sus candidatos por cada provincia a los comicios autonómicos o desde Génova se va a querer tutelar este proceso?

De momento en el PP gaditano hay opiniones contradictorias. Y es que unos afirman que siempre se han negociado las candidaturas de acuerdo con la dirección nacional del partido y que así debería seguir siendo, pero también hay quienes defienden la teoría de que Pablo Casado quiere tener el control del Grupo Popular en el Parlamento andaluz para cuando eche a andar la próxima legislatura autonómica y que, por lo tanto, puede impulsar un desembarco de los suyos en estas candidaturas. O sea, que el PP tirará por una línea continuista en sus listas electorales a las andaluzas... si Génova y Pablo Casado lo permiten.Por ahora el PP de Cádiz no ha movido ni un dedo para hacer estas listas, al contrario que en el proceso de elección de los candidatos a las municipales, que sí está ya muy avanzado. Lo que está claro es que Juanma Moreno tiene algunos intocables en Cádiz como, por ejemplo, Antonio Sanz y Ana Mestre. El primero, gran conocedor de toda la realidad andaluza, podría ser fácilmente el cabeza de lista por esta provincia a las autonómicas, salvo que el partido prefiera reservarlo para las elecciones generales. De ser así, la opción de que Mestre repitiera cuatro años después como número uno por Cádiz no sería desdeñable.Pero el PP tiene otras dudas por aclarar como si Antonio Saldaña repetirá en la candidatura o se centrará en exclusiva en su carrera por lograr la Alcaldía de Jerez o, por otro lado, si seguirá siendo de la partida la chiclanera Teresa Ruiz-Sillero, algo que los pablistas de esta provincia dan por sentado. El PP de Algeciras también estará bien representado en esta lista con un puesto de privilegio.

Pese a las dudas, los populares gaditanos ven factible remontar el vuelo y poder plantarle cara a los socialistas. Para ello se aferran a una realidad: en las últimas elecciones habidas en la provincia, las generales de 2016, ganó, y con cierta holgura, el PP.

Podemos e IU quieren olvidar el disgusto de las generales de 2016

Nadie sabe aún cómo se terminará llamando -si Unidos Podemos, si Adelante Andalucía o si surgirá una nueva denominación- pero lo que es una realidad es que Podemos e Izquierda Unida (IU) están llamados a seguir entendiéndose en Andalucía. Por ahora lo que ambos partidos lograron cerrar antes del verano fue una confluencia de cara a las autonómicas a la que se han sumado otras formaciones de izquierdas como Equo, Izquierda Andalucista o Primavera Andaluza.

Ya hay un manifiesto, ya hay una líneas de actuación generales y ya hay incluso los resultados de unas votaciones internas que Podemos e IU han celebrado en toda Andalucía por separado para conocer cuáles serán las principales apuestas de una y otra fuerza política para, a partir de ahora, continuar el proceso que concluya en una candidatura conjunta en cada una de las ocho provincias andaluzas.

En lo que respecta a Podemos, donde las discrepancias entre sus direcciones nacional y regional han sido continuas en los últimos meses, las primarias ya celebradas han situado con claridad a la gaditana Teresa Rodríguez como candidata a la Presidencia de la Junta, mientras que sus apuestas principales por Cádiz son la sanroqueña Ángela Aguilera (quien fuera parlamentaria andaluza por IU desde 1994 y hasta el año 2000) y su actual coordinador provincial, José Ignacio García.

Y en cuanto a IU, sus asambleas de base han elegido de nuevo a Antonio Maíllo como candidato a la Presidencia de la Junta, situando en la provincia de Cádiz a la algecireña Inmaculada Nieto (actual parlamentaria andaluza) y al asidonense Santiago Gutiérrez como primeros candidatos. Ahora habrá unas primarias conjuntas para cerrar esas listas.

Esta confluencia de izquierdas busca que no se repita la mala experiencia de las generales de 2016 y, como mínimo, igualar los resultados que ambos partidos lograron por separado en las andaluzas de 2015.

Sin cambios en Ciudadanos, que ya sí tiene algo que perder

A Ciudadanos le pasa algo parecido a lo que le ocurre a Podemos, y es que en las próximas elecciones andaluzas por primera vez tendrá algo que perder. Ambos partidos aprovecharon años atrás el factor sorpresa y las debilidades del bipartidismo para hacerse un hueco nada desdeñable en el panorama político tanto andaluz como nacional. Y el rosario de elecciones que comenzará en la próxima primavera con las andaluzas es la primera piedra de toque para comprobar cuánto han calado en el electorado. Y todo lo que no sea para Ciudadanos crecer y ganar escaños en comparación con lo logrado en 2015, sería algo parecido a fracasar.

Y es que el partido naranja tiene el optimismo por bandera. Las encuestas a nivel nacional les siguen sonriendo -aunque con algún altibajo- y su triunfo electoral en Cataluña es un aval a tener en cuenta. Tanto que esta formación ha reconocido incluso que va a tirar, y mucho, de Albert Rivera y de la jerezana Inés Arrimadas en la próxima campaña a las andaluzas. Y el propio Rivera ya plasmó hace un mes su objetivo de cara a esas elecciones: "Si ganamos a los nacionalistas en Cataluña, podemos ganar al PSOE en Andalucía", dijo.

Para intentar ese hito, Ciudadanos mantendrá una línea continuista en lo que a sus cabezas de lista se refiere. Y esas candidaturas tendrán claro acento sanluqueño porque de la capital de la manzanilla son tanto Juan Marín como Sergio Romero. El primero, que concurrirá otra vez por Sevilla, ya ha sido confirmado en primarias como candidato a la Presidencia de la Junta; y el segundo, actual portavoz adjunto de C's en el Parlamento andaluz, será de nuevo cabeza de lista por Cádiz.

Ciudadanos, que ni por asomo se conforma con repetir su único escaño por esta provincia, quiere que el electorado visualice los cambios que ha logrado en esta legislatura en Andalucía como principal apoyo de la gestión del gobierno de Susana Díaz.