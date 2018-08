Casado propone un “Plan Marshall” para África y una política de inmigración “ordenada”

El presidente del PP, Pablo Casado, ha insistido esta mañana en Algeciras en defender una inmigración "legal" y "ordenada" en la que ha remachado que no es posible que haya "papeles para todos" pero sí cooperación con terceros países para fomentar las inversiones en origen. Casado ha llegado a proponer la creación de un “Plan Marshall” de los países europeos para fomentar el bienestar en África.

Casado, acompañado por la secretaria general del PP Andaluz, Loles López, y por el alcalde y senador José Ignacio Landaluce ha visitado la zona de desembarque de Salvamento Marítimo y el pabellón de deportes Andrés Mateos donde la Policía Nacional realiza los trámites de identificación.

“Nuestro discurso como Partido Popular de la última semana no sólo ha movilizado las visitas del ministro del Interior y director de la Guardia Civil. Ha puesto de relieve una realidad innegable que atraviesan tanto Andalucía como Ceuta y Melilla. Es una realidad que el efecto llamada de las políticas de Pedro Sánchez se está produciendo. La política de inmigración no admite demagogias y tampoco admite buenismos. Se tiene que abordar en una doble perspectiva. La primera, en un respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en defensa de las fronteras, que no sólo son españolas, también europeas. Y la segunda, de cooperación. Una cooperación eficaz que debe ser en origen para que estas personas que son extorsionadas y esclavizadas por las mafias de trata de personas no se vean abocadas a una muerte casi segura o una travesía tan arriesgada como la que han tenido que sufrir”, ha apuntado Casado, quien ha reconocido que la situación que atraviesan estas personas le duele.

“No hablamos sencillamente de que una embarcación llega circunstancialmente. Hay miles de personas dedicadas a la extorsión y millones de personas en África reuniendo dinero para someterse al chantaje que les acaba esclavizando. La solidaridad tiene que ser para que estas personas tengan un futuro mejor. Apuesto por hacer un Plan Marshall en África para que los países europeos ayuden pero no para que el dinero llegue a gobiernos corruptos, sino en educación, inserción laboral u oficinas de empleo en las que se puedan dirigir la inmigración regulada, legal y con igualdad de derechos para cuestiones como la campaña agrícola o turística y que, una vez terminada, puedan volver a sus países de origen y regresar el año que viene. Eso lo hemos hecho en España hace décadas”, ha comentado antes de participar en un acto con las Nuevas Generaciones del PP local.