El alcalde de Cádiz, su jefe de gabinete y un ex edil, a juicio hoy por el 'caso Loreto'

El Juzgado de lo Penal Número 5 de Cádiz acoge hoy el juicio oral por supuestos delitos contra el honor contra el alcalde de Cádiz, José María González (Podemos), el ex concejal de Medio Ambiente Manuel González Bauza y el jefe de Gabinete del Ayuntamiento gaditano, José Vicente Barcia, por las declaraciones que realizaron sobre el denominado 'caso Loreto' contra el anterior equipo de gobierno del PP. Los populares les imputan el haber acusado al anterior equipo directivo de Aguas de Cádiz de permitir el suministro en el barrio de Loreto "a sabiendas" de que estaba contaminada.

La acusación particular -que ejercerá el edil popular y candidato a la Alcaldía, Juancho Ortiz, en calidad de abogado- en representación de la ex alcaldesa, Teófila Martínez; el ex concejal de Urbanismo y ex presidente de Aguas de Cádiz; Ignacio Romaní; y el resto de los miembros del anterior equipo de Gobierno , ha solicitado penas de 24 y 14 meses de multa para los acusados por un supuesto delito continuado de calumnias con publicidad y otro de injurias con publicidad.

Además, solicita la publicación de sentencia a costas de los procesados en los medios de comunicación "donde se difundieran las acusaciones que se enjuician", y la indemnización a los querellantes en concepto de responsabilidad civil con 30.000 euros, de manera solidaria.

Por su parte, el concejal del PP José Blas Fernández no ejercerá finalmente acusación en el procedimiento penal abierto contra el alcalde de Cádiz, según difundió la Cadena Ser. El edil ha presentado un escrito en el juzgado en el que renuncia a ella porque no va a poder acudir al juicio. El motivo: le han invitado a unas jornadas en Jaén como presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Andalucía.

La Fiscalía no ha presentado acusación alguna y solicita la libre absolución de los tres acusados, petición que ha hecho hasta en dos ocasiones a lo largo de la instrucción del caso. No apreció delito en sus manifestaciones, al circunscribirlas dentro de la "crítica política" a la que están sometidos los cargos públicos.

El pasado 14 de febrero el alcalde ratificó ante la juez que con el anterior equipo de gobierno del PP, "entre el 19 de septiembre y el 13 de octubre de 2014 se distribuye agua no apta para el consumo -en la barriada de Loreto-, pese a que los informes de la Universidad de Cádiz (UCA) aconsejaban poner en conocimiento de las autoridades sanitarias los índices de E. Coli y otras bacterias que formaban parte del agua que se estaba suministrando". José María González aseguró que con dichas manifestaciones "no hubo una voluntad de difamar ni injuriar a nadie personalmente".