Cinco alcaldes gaditanos preparan su despedida

Al final caerán más, seguro, porque las elecciones municipales son siempre muy impredecibles, pero de momento la sociedad gaditana ya sabe que cinco alcaldes de la provincia afrontan sus últimos cuatro meses en el cargo. Y es que, por motivos de diversa índole, cuatro regidores socialistas y uno ex andalucista han confirmado ya que no serán de la partida de cara a los comicios locales programados para el 26 de mayo. Son los casos de los socialistas Alfonso Caravaca (alcalde de Paterna de Rivera), Amalia Romero (Benalup-Casas Viejas), José María Gómez (Algodonales) y Juan Nieto (Zahara de la Sierra), a los que hay que sumar Jorge Romero, máxima autoridad municipal de Los Barrios y que perteneció al extinto PA.

Salvo sorpresa de última hora, todos ellos tienen ya perfilado un relevo al frente de sus respectivas candidaturas, a excepción hecha del caso de Benalup, donde aún hay dudas. En cualquier caso, las asambleas locales del PSOE que se celebrarán esta misma semana irán despejando estas incógnitas.

Una de las renuncias más inesperadas es la de Alfonso Caravaca, que abandonará la Alcaldía de Paterna tras ocho años en el cargo y cuatro más como teniente de alcalde, y siempre con mayoría absoluta. “Yo siempre he tenido muy claro que esto es un servicio público y creo que tras ocho años en el cargo ya está bien. Ahora hay que darle paso a otros compañeros”, reflexiona este socialista de 47 años que en ningún momento ha gozado de dedicación exclusiva como alcalde, ya que ha preferido siempre compaginar este cargo público con su profesión de enfermero en el hospital de Puerto Real.

Lucía Torrejón, ex presidenta de la Mancomunidad de La Janda y concejala desde hace años, se perfila como la nueva candidata del PSOE paternero para las municipales, aunque esta designación tendrá que ser respaldada esta semana por la asamblea local.

Estas asambleas socialistas se celebrarán casi en su totalidad entre el jueves y el viernes próximos. Una de las excepciones es Benalup-Casas Viejas, donde la ejecutiva provincial ha autorizado que se retrase este cónclave un par de semanas para elegir a la persona que sustituirá al frente de la lista electoral a Amalia Romero, alcaldesa desde finales de 2011.

Problemas de salud han llevado a la regidora benalupense a comunicar su decisión de no presentarse a la reelección. Ahora el partido está en negociaciones para hallar un relevo. Lo que es seguro es que ese sustituto no será el actual senador y concejal Francisco González Cabaña, que ha rechazado con firmeza esta posibilidad.

El sábado 15 de junio, cuando se constituyan las nuevas corporaciones municipales emanadas de las urnas, ya se sabe que también habrá relevo en la Alcaldía de Algodonales. José María Gómez pondrá así el punto y final a 11 años de regidor divididos en tres etapas: de 1983 a 1987, de 1988 a 1991 y desde 2015 hasta la fecha. Ángel Acuña, ex alcalde y ex delegado de la Junta en la provincia, se perfila como el nuevo cabeza de lista del PSOE en esta localidad.

A estas tres renuncias hay que sumar dos más que sí se conocían con antelación. Una es la de Juan Nieto que es, junto a Alfonso Moscoso (Villaluenga del Rosario), el alcalde más veterano de la provincia. Nieto, que es también el actual presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, pondrá fin en junio a una etapa de 20 años como alcalde de Zahara de la Sierra. Y su sustituto al frente de la lista del PSOE ya se sabe que va a ser Santiago Galván, delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Jerez en los últimos cuatro años.

Y también será baja Jorge Romero, alcalde de Los Barrios desde 2011. Otrora referente del PA provincial, Romero optó por no integrarse en Andalucía por Sí e impulsar el partido independiente Los Barrios 100x100. No obstante, no será su candidato a alcalde porque en 2011 él ya prometió que solamente estaría ocho años en el cargo y ahora cumplirá su palabra. El alcaldable de este nuevo partido será Miguel Alconchel.