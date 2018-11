Los arcenses, los gaditanos que mejor regatean a la hora de comprar una vivienda

¿Cómo regatear? Unas pistas

Se cuenta por las redes que la crisis ha favorecido la aparición de auténticos especialistas en las artes del regateo en esto del mercado inmobiliario. Incluso circulan por la web manuales repletos de los mejores trucos para intentar sacar el piso al mejor precio. Entre otras claves para una negociación eficaz recomiendan, por ejemplo, no hacer más de dos visitas al inmueble. Se considera también razonable lanzar una primera oferta un 10% por debajo del precio inicial. Dicen incluso que intentar colar un regateo desproporcionado, por ejemplo del 30% puede provocar el efecto contrario en el vendedor y sentirse hasta molesto por el intento de ese potencial comprador. Otra clave: mostrarse interesado pero no desesperado. Siempre es bueno, dicen, señalar una fecha límite para estudiar la contraoferta. También dicen que no está de más saber todo lo que se pueda saber sobre el vendedor. Para ello no es mala idea dirigirse al Registro de la Propiedad y pedir una nota simple para ver si la vivienda está embargada o si tiene hipoteca. Cualquier dato puede resultar crucial para una buena negociación y para un regateo eficaz.