La industria auxiliar española toma a Cádiz como referencia

La Junta "seguirá apoyando que el quinto petrolero se construya aquí"

El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, no ha evitado pronunciarse al respecto del futuro más inmediato de Navantia y sus empresas auxiliares. Jiménez Barrios cree que “la empresa auxiliar de la Bahía es ahora la más dispuesta y capacitada de toda España. Hay empresas con mucho nivel tecnológico que necesitan carga de trabajo. Por eso, el nivel de interlocución entre la empresa auxiliar y la tractora tiene que ser clave porque esa competitividad no puede ser a costa de las empresas auxiliares y que los contratos estén muy difíciles en precio y que el empleo siga siendo de calidad”. En clara alusión a la polémica generada tras conocerse que no se construirá el quinto petrolero Suezmax en Puerto Real, Jiménez Barrios ha dicho que la Junta “va a seguir defendiendo que se haga el quinto petrolero aquí, pero tiene que ser de acuerdo con otras cuestiones; no hay que abandonar la vía civil ni la militar”.