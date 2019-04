74 millones del dinero europeo de la ITI en “riesgo alto” de perderse

Más información La ITI de Cádiz acumula 45 proyectos y un aprobado con nota de Bruselas

El nuevo gobierno de la Junta asegura haberse encontrado con otra sorpresa en su tarea de mirar cajones. Esta vez tiene que ver con unas siglas mil veces mencionadas como “el último tren” para la provincia y que ahora, según sus cálculos, tiene “alto riesgo” de perder el 27% de lo vagones, que en cifras son 74 millones de euros de dinero europeo de los fondos de Inversión Territorial Integrada (ITI).

Esto se debe a que hay 14 de los 39 proyectos que formaban la memoria de un proyecto que arrancó en 2014 con un horizonte en 2020 que no sólo no están aprobados, sino que están apenas formulados. Se trata de ideas como la potenciación del turismo de los pueblos blancos, que no tiene ni gerente, Ubrique Creativa, el Parque Tecnológico del Motor, el Centro Tecnológico del Vino, que no está diseñado, el de Sancti Petri o la propuesta de innovación para el sector del corcho.

Alejandro Cardenete, viceconsejero de Turismo, Justicia y unas cuantas áreas más, es decir, el segundo de Juan Marín, definió esta cantidad de dinero como de “difícil gestión”, pero quiso matizar que no es que se renunciar a ello, “sino que vamos a tener que correr mucho, tenemos 21 meses para algunos proyectos que datan del año 2016 y en los que no se ha hecho nada”.

Esta fue la conclusión que sacó después de reunirse con el viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz, la delegada del Gobierno, Ana Mestre, y representantes de Diputación, de los sindicatos, de la Universidad, de los empresarios ... Sanz quiso dar un mensaje de optimismo cuando se le preguntó sobre ello. ¿Optimista o pesimista? “Estamos obligados a ser optimistas, pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos empezar proyectos que no vamos a poder terminar a tiempo o hacerlo de forma que no se puedan justificar ante Europa”. Todo lo que esté en esa situación será dinero perdido dentro de esa “bola extra” que Europa ofreció a Cádiz después de otros planes europeos que acabaron igualmente maltrechos.

El balance realizado por esta coordinadora, que simplemente se dedica a proponer, no aprueba (eso lo tiene que hacer una coordinadora regional), es que en el caso de que llegara hoy Europa y quisiera conocer qué cantidad de dinero se había gastado dentro de ese montante de 400 millones destinados a modernizar la provincia, sólo se podrían justificar 800.000 euros, es decir, un 1,6%.

Esto no es grave en principio, ya que no es ahora cuando Europa tiene que verificarlo, sino a finales de 2020. En buen camino va el 19% de ese dinero, que pertenece a proyectos que ya están en fase de ejecución y que serán realidad en los próximos meses. Luego hay otra parte, 274 millones, que al menos han sido aprobados y que dejan aún una importante distancia hasta los 391 millones programados. Los fondos ITI, a su vez, pertenecen a tres tipos de fondos europeos. Uno de ellos, el Fondo Social Europeo, que constaba de 42 millones, ni se ha tocado. nada se ha hecho, por ejemplo, en materia de Formación y Empleo.

Antonio Sanz aseguró que todos los asistentes a la reunión se habían conjurado para “hacer un ejercicio de responsabildad. Somos conscientes de que tenemos la necesidad de dar un impulso a estos proyectos”. El impulso tiene que ser grande. Lo que no esté en 2020 listo para ejecutar, se queda fuera. Y el dinero vuela a cualquier otro lugar.