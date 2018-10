Continuismo en la lista del PP por Cádiz para el 2-D

Nada está cerrado, porque aún hay tiempo para que aparezca un nombre y se caiga otro, pero los últimos movimientos registrados en el PP invitan a pensar que este partido no abrirá la puerta a los cambios a la hora de confeccionar su candidatura por la provincia de Cádiz a las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre. De esta manera, Ana Mestre gana enteros para repetir como número uno de esta lista ya que, por un lado, Pablo Casado no ha querido o no ha podido imponer a uno de sus hombres de confianza, y por otro lado la dirección provincial del partido no ha logrado hacer suficiente fuerza para colocar en este puesto de privilegio a Antonio Sanz, presidente del PP de Cádiz.

El hecho de que Ana Mestre, actual concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sanlúcar, sea una persona de total confianza del candidato de este partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, supone un aval de peso para mantenerse en el primero puesto de esta candidatura. Hay que recordar que para las elecciones andaluzas de marzo de 2015 el elegido para encabezar esa candidatura del PP era Antonio Sanz, pero cuando la lista ya estaba presentada de manera oficial, el veterano político fue elegido nuevo delegado del Gobierno en Andalucía y el partido optó por correr lista y aupar a la cabecera de la candidatura a Ana Mestre, que inicialmente tenía reservado el segundo puesto.

Sabedores del peso específico que Antonio Sanz ha tenido y sigue teniendo en el PP gaditano y andaluz, nadie en esta fuerza política se atreve a hablar de veto al no darle ahora al presidente provincial del partido el número uno de la lista. Aún así a nadie se le escapa que en esta decisión puede haber influido que Sanz se involucrara de lleno a favor de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría para presidir el partido a nivel nacional. Así las cosas, Antonio Sanz se mantendrá a partir de ahora como presidente del PP de Cádiz y como senador por representación autonómica, presidiendo la comisión de Interior de la Cámara Alta.

Antes de llegar a este consenso con el regional, la dirección nacional que dirige Pablo Casado intentó convencer a José Ortiz, alcalde de Vejer y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Senado, para que cambiara Madrid por Sevilla aceptando el número uno de la candidatura paras las elecciones andaluzas del 2-D. Sin embargo, Ortiz ha rehusado el ofrecimiento ya que ello le obligaría a renunciar a la Alcaldía de Vejer, algo a lo que no está dispuesto.

De esta manera, y aunque queda mucho por hablar porque el plazo para presentar candidaturas no se abre hasta el día 24 de octubre, todo apunta a que el PP no variará a ninguno de sus cuatro parlamentarios andaluces actuales. Así, Ana Mestre repetiría como número uno, Antonio Saldaña sería el dos pese a ser el candidato de este partido a la Alcaldía de Jerez, la chiclanera y casadista Teresa Ruiz-Sillero se afianzaría en el número tres y el algecireño Jacinto Muñoz se mantendría en el cuarto puesto.