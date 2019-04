El Partido Popular (PP) de Cádiz se ha decidido a hacer una renovación muy profunda de sus candidatos a alcaldes con vistas a las elecciones municipales que se celebrarán en la provincia el próximo 26 de mayo. En concreto el grado de renovación roza el 70% (es exactamente de un 68,8%) si se compara la identidad de los alcaldables de este año con los que presentó este partido en las anteriores elecciones municipales, celebradas hace cuatro años.

De la relación de los 45 alcaldables del PP que son ahora de la partida sólo repiten 14 con respecto a los comicios de 2015, mientras que los 31 restantes, una cifra realmente alta para lo que es habitual en estos casos, debutarán en la cita electoral de dentro de un mes.

Ayer fue el último día hábil para que las diferentes formaciones políticas cumplimentaran el proceso de presentación de sus candaturas para estas elecciones municipales en las respectivas juntas electorales de zona. Y al cierre de este proceso el PP confirmó que estará presente una vez más en la totalidad de poblaciones gaditanas, que esta vez pasan de 44 a 45 tras la proclamación como nuevo municipio de San Martín del Tesorillo, ya segregado de Jimena de la Frontera.

La relación de alcaldables del PP sólo encerraba una novedad que no deja de ser llamativa, ya que José Ramón Becerra, alcalde de Prado del Rey durante los últimos ocho años, no se presentará a la reelección. Su relevo al frente de esta lista será ahora una mujer, Vanessa Beltrán. Becerra se suma así a otros cinco regidores de la provincia que ya han anunciado que no aspiran a continuar en el cargo. Es el caso concreto de cuatro alcaldes socialistas (los de Paterna de Rivera, Benalup-Casas Viejas, Zahara de la Sierra y Algodonales) y del ex andalucista Jorge Romero, en Los Barrios.

Al contrario de lo que sucede en Prado del Rey, sí serán de la partida los otros tres alcaldes que tiene actualmente el Partido Popular en la provincia de Cádiz, esto es, los de Algeciras (José Ignacio Landaluce), Vejer (José Ortiz) y Chipiona (Isabel Jurado). Los dos primeros son alcaldes desde 2011 y aspiran a revalidar en mayo sus respectivas mayorías absolutas. La regidora chipionera, por su parte, gobierna en minoría y debuta ahora como cabeza de cartel, tras relevar en el cargo a Antonio Peña durante el mandato corporativo que está a punto de expirar.

Del mismo modo, el partido que preside Antonio Sanz en la provincia recurre nuevamente a cuatro candidatos que ya fueron alcaldes años atrás pero que terminaron siendo desbancados en 2011 tras ser derrotados en las urnas en todos los casos por el PSOE. Se trata en concreto de los ex regidores de San Fernando (José Loaiza), Ubrique (Manuel Toro), Jimena (Guillermo Ruiz) y El Bosque (Inmaculada Gil).

Estas elecciones municipales serán diferentes para el PP de Cádiz porque ya no estarán en la primera línea de la política local ex alcaldes de peso como Teófila Martínez, María José García-Pelayo, Alfonso Candón, Ernesto Marín, José Luis Núñez, Eva Corrales o Juan Andrés Gil, entre otros.