El embarque de 127 kilos de cocaína en el 'Elcano' quedará impune

Los causantes de la trama que utilizaba el Juan Sebastián de Elcano como un magnífico medio para introducir cocaína colombiana en España no tendrán que expiar sus culpas en prisión después de que la titular del juzgado togado militar territorial número 12 haya propuesto el sobreseimiento del caso ante la imposibilidad de determinar la responsabilidad de los siete detenidos -un cocinero del buque y seis marineros- tras el hallazgo de 127 kilos de esta droga en el pañol de velas del navío.

Durante estos cuatro años la investigación no ha sido capaz de señalar a los culpables de una práctica que, según se desprende del atestado al que tuvo acceso este diario, no se trataba de un hecho aislado. La juez sin embargo resalta en su sentencia el descontrol reinante en Elcano, donde los marineros subían a bordo sin ningún control durante sus escalas en países sudamericanos como Colombia, donde se subieron los paquetes de cocaína a bordo. Durante sus declaraciones ante la juez, los marineros negaron haber subido y escondido la droga en el pañol de proa, un lugar de fácil acceso y sin vigilancia.

La juez, según informa El País, alega que, "practicadas cuantas diligencias se han estimado necesarias, no resulta posible imputar ni indiciariamente a ninguno de los que prestaban servicio en este pañol, ni a ningún otro, del embarque de los 127 kilos de cocaína".

El auto recuerda que dos de los marineros que prestaban servicio en dicho pañol, F. V. B. y R. V. H., fueron procesados en otra causa por traficar con 19,8 kilos de cocaína en la misma travesía y que otros miembros de la dotación han sido encausados por embarcar supuestamente distintas cantidades de droga en Cartagena de Indias para venderlas en Nueva York.

Pero estos indicios no son suficientes, según el auto, para imputarles el embarque de los 127 kilos de droga, "cuando, además, no serían los únicos a bordo que llevarían a cabo, presuntamente, este tipo de acciones de tráfico de cocaína", dice la juez. Asegura en su escrito que, aunque, en teoría, el acceso al pañol donde se encontró la droga -tras un exhaustivo examen con perros adiestrados una vez que Elcano llegó al Arsenal de La Carraca- estaba reservado a quienes prestaban servicio allí, "la falta de vigilancia de llaves y una correcta llevanza del libro dedicado al control de las mismas" hace que cualquiera "pudiera entrar y mantenerse en él durante el tiempo necesario para ocultar los paquetes". Y detalla que hasta personal que no estaba destinado en el pañol acudía a este como lugar de esparcimiento.

La juez resalta en su escrito que el Elcano estuvo atracado en Cartagena de Indias cuatro días y que "durante los mismos la mayoría del personal se ausentó del buque por concesión de permisos, sin que la guardia militar controlara las entradas y salidas de la dotación, así como tampoco los efectos que embarcaban; lo que, al parecer, tampoco se hacía en los demás puertos de atraque". Esto quiere decir que cualquier integrante de la tripulación pudo embarcar la cocaína sin que nadie llevara a cabo ningún registro. Por todo ello, y salvo que aparezcan nuevos indicios, todo hace indicar que el embarque de los 127 kilos de cocaína quedará impune y sólo se castigará el tráfico de cantidades menores de droga, por el que han sido procesados siete tripulantes.

En el sumario que instruye la capitana Patricia Moncada, se reflejan declaraciones de un arrepentido que aseguraba que llegó al buque en 2013 y que desde el primer momento oyó que el Elcano era utilizado por algunos tripulantes para transportar droga. Según informó en su día El Norte de Castilla, el testigo declaró que al menos medio centenar de marineros estaba al tanto o se dedicaban al narcotráfico. Desde que estalló el escándalo, las medidas de seguridad aumentaron radicalmente y no ha vuelto a producirse una denuncia similar.