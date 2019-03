Eva Corrales: “Es una injusticia pero estoy tranquila y preparada para todo”

Salvo que se le conceda un aplazamiento, que su abogado solicitará esta misma mañana, Eva Corrales entrará hoy en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra. Ayer, horas antes de dar esta paso, la ex regidora roteña no podía disimular su tristeza, aunque ello, reconocía, no menoscababa su fortaleza interior. “Es un palo muy fuerte porque sigo pensando que es una injusticia que alguien termine en la cárcel por los hechos que motivaron mi condena. Pero soy fuerte, estoy tranquila y estoy preparada para todo”, dijo.

Eva Corrales indicaba que ha pasado más de dos años “de una continua agonía” esperando una medida de gracia “que sabía que no era fácil de conseguir”. “Pero que el Gobierno me lo denegara ahora, con unas elecciones tan cerca, pues no me lo esperaba”, apostilló. Su gran esperanza estaba en que los funcionarios municipales que fueron condenados por los mismos delitos que ella sí lograron tiempo atrás el indulto. Pero Corrales, que solicitó esta medida de gracia en solitario para no perjudicar a estos trabajadores municiaples, ahora se ve a las puertas de prisión para cumplir su condena de cuatro años y medio.

Con una fe cada vez más fortalecida y con un pelo ahora teñido de rubio, Eva Corrales apuraba ayer sus últimas horas en libertad con dos preocupaciones: que su familia no se hundiera (tiene una madre de avanza edad y una hija de 18 años) y que en la prisión pudiera continuar con su tratamiento médico (sufre la enfermedad de Crohn y espondilitis anquilosante y le tienen que poner un gotero cada cuatro semanas).