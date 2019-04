Un preso la emprende a golpes y deja con heridas a cinco funcionarios en Puerto 3

Un total de cinco funcionarios de prisiones han resultado heridos, de los cuales uno ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Puerto Real, como resultado de una agresión que se ha registrado en el centro penitenciario Puerto 3, protagonizada por un recluso con antecedentes por hechos similares.

Según ha explicado a este periódico la asociación 'Tu abandono me puede matar', los hechos han ocurrido sobre la 13:30 horas, cuando un interno, que responde a las iniciales A.P.E. y está clasificado en primer grado ha protagonizado una violenta agresión contra varios funcionarios que iban a proceder a realizar un cambio de celda y un cacheo. En eso momento, el preso, que se encontraba en el módulo 15 de la citada prisión, "la ha emprendido a golpes, patadas y puñetazos a la vez que los amenazaba de muerte", lanzando gruesos insultos a los funcionarios presentes, teniendo que acudir más compañeros de otros departamentos para reducir al interno.

A consecuencia de esta agresión han resultado heridos varios funcionarios, uno de ellos con un cabezazo en la cara y contusiones múltiples, de las que ha necesitado asistencia hospitalaria, y otros con patadas y golpes en diferentes partes del cuerpo.

Como se ha señalado, se trata de un recluso reincidente en este tipo de agresiones, que se encontraba anteriomente en la cárcel de Estremera, donde hirió a varios funcionarios, y fue trasladado a la prisión Puerto 3. Según destacan los trabajadores de prisiones, hechos de este tipo se repiten a diario por todos los centros penitenciarios, "incrementándose en los últimos meses de manera alarmante, sin que desde el gobierno, ni el ministerio tomen ninguna medida, salvo la de impartir cursos de boxeo para los internos".

Para la asociación 'Tu abandono me puede matar' esa no es la mejor medida para reducir el riesgo de agresiones en prisiones, ya que "sería más efectiva la de ser nombrados agentes de la autoridad, más medios, más personal y una formación adecuada a nuestro trabajo, así como unas retribuciones dignas y en consonancia hacia quienes se están jugando la vida, sin medios y abandonados por el gobierno, que no deja de ignorar la grave situación en la que se encuentran las prisiones españolas".

Los miembros de esta asociación protagonizaron este sábado una protesta en Jerez, durante un acto donde intervenía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para reclamar mejoras en sus puestos de trabajo y evitar las continuas agresiones que vienen sufriendo.

Los hechos han sido dados a conocer igualmente por los sindicatos de Puerto 3, Acaip-Ugt, APFP, CCOO y CSIF, que han denunciado este nuevo suceso en el módulo de aislamiento, "que demuestra que la falta de funcionarios de los establecimientos penitenciarios provoca continuos incidentes y que la política aplicada por el Ministerio del Interior en prisiones no funciona".