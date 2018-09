"Los idiomas siguen siendo un hándicap en el sector turístico"

Antonio Sanz, presidente del PP de Cádiz y senador, dijo ayer que el sector turístico gaditano necesita un plan de formación. "Es fundamental. Los idiomas siguen siendo un hándicap. El personal especializado es un hándicap. Y llevamos cinco años sin formación específica por parte de la Junta de Andalucía, que tiene paralizada la formación", afirmó Sanz tras una reunión con Antonio de María, presidente de Horeca, y otros responsables de la patronal hostelera.

"No hay oferta de formación profesional dual en materia turística. Y hay zonas, como el Campo de Gibraltar, que no tienen ningún ciclo formativo relacionado con el turismo, algo inaudito. Como si el Campo de Gibraltar no tuviese que hacer oferta turística o no tuviera necesidades", se lamentó el dirigente del PP.

Antonio Sanz y otros dirigentes del PP se reúnen en Cádiz con responsables de Horeca

Sanz señaló que "todos los planes de formación han sido una catástrofe porque han estado sencillamente paralizados desde hace cinco años". Y eso ocurre, agregó, "en una provincia que necesita formación para sus profesionales y para las necesidades que tiene el sector".

"La formación es otra de las apuestas vitales que tenemos que hacer", afirmó el presidente provincial del PP tras anunciar que su partido planteará medidas de gobierno en el ámbito local que luchen contra la estacionalidad y una "apuesta real y clara por una oferta de liderazgo turístico los 365 días al año". Por ejemplo, señaló, "medidas de reducción de impuestos como el IBI o el IAE y de tasas como la de ocupación de vía pública, que puedan tener un tratamiento fiscal favorable que beneficie a aquellas empresas que apuesten por abrir durante todo el año".

A la reunión con los responsables de Horeca asistieron también otros dirigentes del PP, como la portavoz de Turismo de ese partido en el Parlamento de Andalucía, Rosario Alarcón.

Alarcón explicó que el PP propondrá un Plan Renove para el sector del Turismo en Andalucía. Un plan "ambicioso", dijo, "para ayudar a que puedan hacer las inversiones que necesitan para seguir creciendo en calidad y para que sigamos siendo un destino que siga compitiendo por ser la mejor región turística del mundo". La parlamentaria pidió al Gobierno andaluz que "se tome el turismo como una prioridad" y afirmó que la Junta deja los empresarios del sector "solos".