La industria auxiliar de la Bahía pide su sitio en el plan estratégico de Navantia

La industria auxiliar de la Bahía de Cádiz reclama su sitio dentro de los planes que Navantia está finalizando para los próximos años, el plan estratégico que ahora las diferentes factorías de todo el país tienen que ratificar tras el preacuerdo logrado en Madrid la semana pasada con los principales sindicatos.

En declaraciones a este periódico, el presidente de la Asociación de Empresas de Industria Auxiliar de Cádiz, y a su vez máximo responsable de la patronal del Metal (Femca), Diego Chaves, ha asegurado que la industria auxiliar gaditana está reclamando desde hace años “que se nos tenía que haber escuchado a la hora de elaborar ese plan industrial, si no con voto, sí al menos con voz, porque al final la industria auxiliar es en todas las factorías de Navantia la mano de obra real de los astilleros. No es que seamos necesarios, somos imprescindibles y uno no puede vivir sin el otro”.

Según Chaves, el nuevo plan que diseña la empresa pública de construcción naval debería partir de un mínimo: “Que hubiera un departamento comercial que garantizara la carga de trabajo en la Bahía y en toda la empresa, que fuera el que trabajara para que no faltaran barcos en los muelles”.

Con respecto a las contratas, su presidente asegura que “lo que necesitamos es carga de trabajo y que Navantia vaya con los tiempos con ese Astillero 4.0. Nosotros, como industria auxiliar, tenemos que ir avanzando y ponernos ya en el 5.0 porque siempre tenemos que ir un paso por delante de ellos porque, de lo contrario, nos quedamos fuera”.

Pero, para ello, la industria auxiliar necesita garantías de actividad:“Una empresa no puede invertir en un 4, 5 ó 6.0 si no ve objetivos futuros donde puedas amortizar esas inversiones, algo que nos dé esa tranquilidad y seguridad de seguir avanzando”, añade Chaves.

Para hablar de todo esto, las empresas auxiliares de los astilleros esperan una reunión con la presidenta de Navantia, Susana de Sarriá. Al respecto, Diego Chaves recuerda que “tuve la oportunidad de encontrarme con la presidenta durante las jornadas de robótica del Clúster Marítimo Naval y le pedí por favor que por primera vez a ver si había un presidente de esta empresa que tuviera la decencia de recibirnos en Madrid, como representantes de la industria auxiliar. A día de hoy, no tengo constancia de que ningún presidente lo haya hecho. Me dijo que nos recibiría, pero que después de las elecciones andaluzas y entiendo que hasta después de las fiestas navideñas no será. Espero que sea así”.

Diego Chaves se refirió a los planes más inmediatos, como son las corbetas para Arabia Saudí que se construirán en San Fernando. Al respecto, explicó que “el corte de chapa comenzará pronto, en enero, es inminente, y hay muchas empresas ya negociando contratos”. Según su estimación, después de las fiestas navideñas empezarán las primeras contrataciones “que al principio serán de ingeniería, pero antes de mediados de 2019 habrá más de mil empleados de industria auxiliar”.

Para finalizar, el responsable de las empresas de industria auxiliar naval en Cádiz aseguró que, con todo, las perspectivas a corto plazo no son malas. “Nos llegan muy buenas perspectivas desde dentro de Navantia. Nos hablan de que casi seguro se puede llegar a contratar los bloques del crucero para Puerto Real, parece que hay por ahí un posible contrato de una fragata. En Reparaciones nos dicen que los años 2019 y 2020 va a haber mucha carga de trabajo, con lo que , parece que el futuro a corto plazo está asegurado”.