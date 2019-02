Agustín Muñoz y José Loaiza suenan como delegado de la Junta en Cádiz

Pero en la última semana parece que algo ha cambiado en la familia popular. En la provincia de Cádiz, por ejemplo, los partidarios de Pablo Casado ya no disimulan su malestar , primero porque Juanma Moreno ha rechazado cualquier atisbo de integración en los nombramientos que ha realizado hasta la fecha, pero también porque entienden que Antonio Sanz ha vulnerado un supuesto acuerdo que cerró con la dirección nacional del partido hace tres meses según el cual cedería la presidencia provincial del PP de Cádiz al alcalde de Vejer, José Ortiz , en cuanto asumiera un cargo público, como así ha sucedido al ser viceconsejero.

No obstante, y sobre todo cuando se trata del PP, estas dos opciones hay que dejarlas muy en cuarentena, primero porque pueden surgir muchos más nombres de aquí al martes, y sobre todo porque nadie sabe quién tendrá la última palabra a la hora de dar luz verde a estas designaciones.

El PP de Algeciras, más neutral que Suiza

En la disputa interna que hay actualmente en el PP de Cádiz, y que ya nadie niega, destaca la neutralidad mantenida una vez más por una de las agrupaciones más poderosas que tiene este partido en la provincia, como es la de Algeciras. El papel desempeñado por su regidor y senador, José Ignacio Landaluce, cada vez se parece más al de Suiza en la Segunda Guerra Mundial, sin inclinarse directamente ni hacia un lado, ni hacia el otro. Landaluce ya practicó esta neutralidad en las primarias vividas el año pasado por su partido. Pese a las tremendas presiones que tuvo que aguantar desde un sector y desde otro, el PP de Algeciras no se movió un milímetro de su posición equidistante. No conviene olvidar que esta agrupación popular de Algeciras es muy importante en el conjunto del PP gaditano por su número de militantes pero también porque Landaluce es uno de los dos alcaldes de la provincia que logró mantener la mayoría absoluta en pleno descalabro del PP en 2015 (el otro fue José Ortiz en Vejer). En las actuales circunstancias Landaluce ya dijo el lunes que él apostaría por retrasar el relevo de Sanz en la presidencia del PP de Cádiz hasta después de las elecciones municipales de mayo. No obstante, el alcalde de Algeciras elogia en público y en privado la figura de Pablo Casado y añade que lo que marque la dirección nacional del PP, en consonancia con la regional, será siempre lo mejor para el partido.