Espera, Arcos y Vejer ya tardan casi dos años en pagar a sus proveedores

El número de días que cada ayuntamiento tarda en pagar a sus proveedores se ha convertido en un indicador para saber la situación económica de cada uno de ellos. El periodo medio de pago a proveedores, que trimestralmente publica el Ministerio de Hacienda, no ha dejado esta vez muy bien parados a algunos consistorios de la provincia de Cádiz.

Esos datos, correspondientes a septiembre pasado, dicen que hay tres municipios, Espera, Arcos y Vejer, que ya tardan casi dos años en pagar a sus suministradores, cuando la Ley obliga a no tardar más de 30 días. En los tres casos superan los 600 días y, concretamente Espera, se acerca peligrosamente a los 700 días. Es más, los tres han incrementado su periodo medio de pago con respecto a lo que ya tardaban en septiembre del pasado año.

Otro dato llamativo amplía el espectro de los ayuntamientos gaditanos con peor comportamiento de pago. El listado completo de ayuntamientos e instituciones municipales (ELAs, mancomunidades y diputaciones), abarca en todo el país a 6.007 entidades. Pues los seis consistorios de la provincia que en septiembre tardaban más en pagar, están entre los 70 primeros de ese milenario listado. De hecho, Espera ocupa el puesto 13 de ese listado; Arcos, el 19; Vejer, el 21; Alcalá de los Gazules, el 32; Benalup, el 53; y Algar, el 68.

De todos los ayuntamientos de Cádiz incluidos esta vez en el listado de pago a proveedores de septiembre (algunos no están por no proporcionar información y otros no pueden compararse con el pasado año por no haber aparecido entonces), el número de días necesarios para que los suministradores cobraran se incrementó en 16.

De ellos, el caso más llamativo es el de Vejer, con 466 días más que hace un año. Después, aparece Benalup, que necesitó el pasado septiembre 289 días más que un año antes para pagar. El tercer puesto es para Arcos, con 142 días más que un año antes.

En el lado contrario, los descensos más significativos se los apuntan Puerto Serrano, que ha logrado rebajar su demora en nada menos que 538 días de un año a otro; Medina, con una rebaja de 216 días; o Bornos, con 211 días menos que en septiembre del año 2017. Hay que destacar que Cádiz capital ha aumentado su periodo medio de pago en 43 días; Jerez lo ha reducido en poco más de una semana; y la Diputación de Cádiz paga ahora en 130 días menos que hace un año.

La segunda consecuencia del comportamiento de los ayuntamientos e instituciones locales de la provincia es el montante que aún queda por pagar a esos proveedores. La buena noticia es que, en el conjunto de la provincia, ese débito se ha reducido en nada menos que 61,7 millones de euros. Eso sí, aún deben más de 134 millones.

En este apartado, destaca el Ayuntamiento de Jerez, tanto por lo bueno de sus cifras, como por lo malo de ellas. Por un lado, ha logrado reducir la cuantía que debe a sus suministradores en casi 30 millones de euros en un solo año. Pero, por otra parte, y pese a ese enorme esfuerzo, aún es el consistorio gaditano que más debe a los proveedores: 49 millones de euros.

La segunda mayor rebaja de importes pendientes en el último año se la anota Chiclana, con 17,1 millones abonados de septiembre a septiembre. Aún así, el consistorio chiclanero aún debe 2,8 millones de euros. El tercer puesto es para otro de los grandes, El Puerto. En el último año ha abonado facturas por importe de 11,5 millones, dejando su débito total en 4 millones de euros. Cádiz capital ocupa el cuarto puesto, con 10 millones menos de deuda con proveedores que en septiembre de 2017. Aún así, tiene aún pendientes casi 5 millones.

Algeciras también logró reducir el pago de facturas en 8,6 millones. Pese a ello, el consistorio algecireño es el segundo de la provincia de Cádiz en cuantía pendiente: más de 34 millones de euros. Por último, llama la atención el caso de Puerto Real que, pese a haber bajado sus importes pendientes en 1,5 millones el último año, es el cuarto municipio de la provincia con más deuda: 4,9 millones, justo por debajo de la cifra que presenta la capital gaditana.