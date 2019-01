Investigan por apropiación indebida a un cura de Vejer que dice ser víctima de una extorsión

En cualquier caso el sacerdote Antonio Casado se encuentra actualmente en situación de investigado por un presunto delito de apropiación indebida. Al parecer aún no ha declarado ante el juez que lleva el caso porque siguen abiertas las diligencias que lleva a cabo la Guardia Civil.

La investigación por parte del instituto armado sigue su curso aunque, al parecer, los agentes no han hallado aún pista alguna de ese individuo que supuestamente le exigía dinero a este sacerdote. Por el contrario, fuentes cercanas al ex párroco aseguran que éste contaría con documentación que justificaría las transferencias realizadas para estos pagos.

Que la parroquia del Divino Salvador de Vejer tenga disponible tanto dinero no es algo sorpresivo ya que desde hace mucho tiempo la misma gestiona el alquiler de un buen número de fincas y propiedades donadas por feligreses y que en algunos casos están arrendadas a familias sin recursos para su cultivo y sustento.

La Guardia Civil investiga por un presunto delito de apropiación indebida al sacerdote Antonio Casado, ex párroco del Divino Salvador de Vejer y que denunció previamente que estaba siendo víctima de una extorsión . El cura comunicó en el cuartel de la Guardia Civil de Vejer que un hombre llevaba tiempo exigiéndole dinero para evitar así la repatriación del niño que adoptó años atrás en un país africano. La posterior investigación de los agentes ha descubierto un boquete en las cuentas parroquiales que algunas fuentes sitúan por encima de los 300.000 euros .

La adopción por los sacerdotes, un largo debate en la Iglesia

¿Puede un cura adoptar un hijo? Esta pregunta que parece fácil lleva años sembrando un debate en el seno de la Iglesia; prácticamente, cada vez que se da un caso de un sacerdote que adopta a un menor. El punto de partida es el concepto de celibato, que busca que el sacerdote se entregue por completo a su vocación; y el debate se inicia en el Código de Derecho Canónico, que no establece nada en concreto sobre esta cuestión; algo que para algunos permitiría la adopción, y que para otros es fruto de la lógica, ya que en el código no aparece todo lo que no se puede hacer. Las opiniones a favor o en contra de la adopción son múltiples en la Iglesia Católica, concluyendo muchas voces que en casos extremos en los que la adopción sea la mejor vía para el bienestar de un menor se necesitaría al menos el permiso del obispo del lugar.

La feligresía de Vejer dice que su ex párroco vive en la indigencia

El hecho de que el Obispado de Cádiz y Ceuta apartara de sus responsabilidades a Antonio Casado como párroco el pasado agosto provocó la reacción de un grupo de feligreses, que hace dos y meses y medio remitió una carta al obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, interesándose por este hecho. Después de que este periódico publicara ayer el malestar de estos parroquianos, los mismos quisieron aclarar que ellos no fueron los que dieron publicidad en las redes sociales a la misiva enviada al obispo y que en ningún caso han solicitado la vuelta del sacerdote Antonio Casado a Vejer. “Nosotros respetamos la jerarquía eclesiástica y las decisiones del obispo y, además, estamos muy contentos con el nuevo párroco. Pero lo que decimos es que Antonio Casado ha sido muy buen párroco y no es justo que lleve ya casi cinco meses en la indigencia, viviendo de la caridad de la gente porque no tiene ni para comer”, aclaran.