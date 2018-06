El peaje, mejor quitarlo ya

La Junta de Andalucía mantiene su reclamación de que se elimine el peaje de la autopista entre Cádiz y Sevilla de forma inmediata, y no se espere a la conclusión de la concesión para finales de 2019. El consejero de Fomento, Felipe López, recuerda que en su día la Junta asumió el pago de 129 millones para eliminar el peaje de la AP-4 en Jerez, "aunque era en una carretera del Estado y no nuestra. Ahora el Estado tendría que hacer un ejercicio simétrico y adelantar el dinero para el peaje que aún sigue en servicio".

Los socialistas andaluces no renuncian a esta medida aunque valoran de forma muy positiva que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez haya anunciado ya que el peaje va a desaparecer al final de la concesión y que no será sustituido por ninguna nueva tasa.

En este sentido, López resalta la diferencia que se ha producido respecto a lo que hasta ahora venía diciendo el PP cuando estaba al frente del gobierno central: final de los peajes para estudiar después qué iba a pasar con la financiación del mantenimiento de estas carreteras "por lo que el PP no dejaba claro qué iba a pasar al final del proceso. Ahora no sé si la cuestión es abrir un debate sobre este futuro, lo que sí está claro es que tendría que ser con el conjunto de la red de autopistas del país. Con todo el gobierno socialista ha hecho más por clarificar la situación en una semana que el PP en siete años. Veremos qué pasa con los Presupuestos de 2019".

En su conversación con este diario, el consejero de Fomento de la Junta de Andalucía se refirió a la situación en la que se encuentran dos carreteras autonómicas en Cádiz: la A-384, entre Arcos y Antequera, y la 491, que une El Puerto, Rota, Costa Ballena y Chipiona. Respecto a la primera, indica que hay un plan de inversión de 20 millones de euros pendiente de cerrar el diseño de la actuación. Por el momento se descarta el desdoblamiento de esta vía aunque no que en algunos tramos se ponga en servicio un tercer carril o se solventen los problemas en las curvas de esta carretera. Se asume que "no hay recursos para crear una vía de alta capacidad, aunque la A-384 no tiene un flujo suficiente de tráfico por día para promover esta actuación".

En cuanto a la A-491, el consejero destaca dos inversiones ya previstos para esta carretera. Por una parte, un millón de euros ya en marcha y otro gasto de 4,9 millones que está pendiente de ejecución.