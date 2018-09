Sin plan especial a seis meses del Brexit

La cuenta atrás para el Brexit enfila sus seis últimos meses y la comarca, especialmente La Línea, aguarda que el Gobierno ponga en marcha algunas medidas para paliar sus posibles efectos adversos. Los siete alcaldes han expuesto su preocupación a tres ministros de Exteriores desde que el 24 de junio de 2016 se conocieran los resultados del referéndum en el que los británicos votaron a favor de salir de la Unión Europea. El pasado martes los regidores de la comarca y el presidente de la Mancomunidad fueron recibidos en Madrid por Josep Borrell y salieron con una sensación generalizada de decepción porque no obtuvieron las respuestas deseadas. El representante del Gobierno, en cambio, sí expuso el estado de las negociaciones entre España y Reino Unido -en esta delegación también hay representantes de Gibraltar-, en la que las partes ya han logrado algunos avances pendientes de que sean plasmados sobre el papel.

La principal demanda de la comarca ante el 29 de marzo de 2019 es un régimen fiscal especial para poder competir en igualdad de condiciones con los vecinos del otro lado de la Verja. El alcalde de La Línea, Juan Franco, va más allá porque entiende que el municipio que gobierna será el más perjudicado por la salida de Reino Unido -y por tanto de Gibraltar- de la UE y por ello el Ayuntamiento es el que más gestiones ha realizado al respecto. Además de elaborar un Plan Estratégico de Impulso y Crecimiento de La Línea, Franco se ha reunido con los defensores del pueblo andaluz y nacional, ha estado en Bruselas para exponer la situación a europarlamentarios y ha mantenido reuniones con representantes de empresas de seguros y de juego on line instaladas en Gibraltar y que podrían dejar el Peñón en caso de que los acuerdos alcanzados con la UE en el divorcio les impidan ejercer su trabajo con normalidad.

La intención del regidor linense es que el municipio pueda aprovechar esa oportunidad, por lo que estima conveniente que La Línea cuente con un impuesto de sociedades reducido exclusivo para la ciudad y especial para las empresas de estos sectores. "No tenemos espacio ni suelo industrial y este tipo de empresas no necesitan mucho sitio. El futuro es intentar traer a la ciudad puestos de trabajo que se van a tener que ir de Gibraltar . No es cuestión de competir porque siempre vamos a salir perdiendo, la intención es montar una economía complementaria. Sabemos que un 15% de las empresas de seguros se van a ir de Gibraltar y esos trabajadores, que son extranjeros, también se irán. Queremos que se queden en La Línea y estamos cerca de conseguirlo, pero quien nos tiene que ayudar son el Gobierno de España y la Junta de Andalucía", explicó antes de la visita a Borrell.

El alcalde informó al ministro de Exteriores que hay empresas como Bet365 que plantean irse y que sus 300 trabajadores que residen en La Línea se irían. "No incrementarían el paro directo pero su marcha repercutirá en la ciudad. Por desgracia tememos que se produzca otro 1969, cuando se adoptó desde Madrid la decisión de cerrar la frontera. Perdimos 40.000 habitantes y todavía no hemos recuperado esa población. Se potenció el puerto de Algeciras, Acerinox y Cepsa y a nosotros se nos hizo un parque 150.000 metros cuadrados para el que no tenemos jardineros y un estadio de fútbol que se está cayendo a pedazos", expuso el regidor a Borrell el pasado martes.

Franco recordó al ministro que ya planteó la posibilidad de que con un régimen fiscal para estos sectores se podría atraer a estas empresas, pero finalmente fueron Ceuta y Melilla los que se llevaron el gato al agua con una importante rebaja en estos dos territorios para el juego on line. "Tuvimos reuniones con empresas de estos sectores y nos llevamos una sorpresa cuando vimos que en la Ley de Presupuestos le daban esta ayuda a Ceuta y Melilla", lamentó.

Franco también expuso al responsable de Exteriores la situación de dependencia de la ciudad. "La economía de La Línea solo genera uno de cada tres puestos de trabajo. De esos dos, uno está en Gibraltar y otro, en la Bahía. Tengo discurso victimista porque La Línea es víctima de políticas de Estado. Tenemos la desgracia de tener frontera y como para mucha gente es un demonio, a nosotros se nos hace pagar por estas políticas de Estado. Imploro ayuda para la ciudad porque es la principal agraviada a distancia de las otras poblaciones", sentenció en la reunión del pasado martes.

La situación sigue por tanto igual a seis meses de que se ejecute el Brexit y después de que los alcaldes se hayan visto con los tres últimos ministros de Exteriores. Los dos primeros, José Manuel García-Margallo y Alfonso Dastis, estuvieron en el Campo de Gibraltar. Margallo visitó la comarca el 18 de octubre de 2016 para participar en el Foro Joly Andalucía, organizado por el grupo editorial de este diario, donde explicó que la mejor solución posible era pactar la cosoberanía del Peñón con el Reino Unido. Los alcaldes -los que no son del PP- ya salieron descontentos del encuentro que mantuvieron con él en la sede de la Mancomunidad ante la falta de propuestas. "Es verdad que esperaba más cosas de las que han sucedido, pero quiero pensar que estamos ante un gobierno en funciones. Me hubiera gustado que se hubieran propuesto algunas inversiones y sus posibles vías de financiación", explicó Franco tras la reunión.

Su sucesor, Alfonso Dastis, se reunió en dos ocasiones con los regidores. La primera vez fue el 15 de septiembre de 2017, cuando el ministro visitó la comarca y también participó en el Foro Joly Andalucía. La respuesta de los alcaldes también fue de decepción porque un año después el Gobierno tampoco ofreció ningún plan para la comarca ante el Brexit.

Tres meses después, el responsable de Exteriores citó en Madrid a los alcaldes, a los que explicó que los derechos de los trabajadores fronterizos quedarían garantizados... pero poco más. Dastis se comprometió a convocar una reunión con la comisión interministerial encargada de estudiar el Brexit y proponer planes para paliar sus efectos. Sin embargo, la crisis de Cataluña fue atrasando esta cita que, finalmente, nunca se celebró. Los miembros de esa comisión se reunieron en enero, pero nunca más.

Con el cambio de Gobierno la responsabilidad de tratar los Asuntos Exteriores recayó en Josep Borrell, que mantuvo su primera reunión con los representantes de la comarca el pasado martes. En esta ocasión también causó decepción entre los alcaldes porque no hay planes preparados a seis meses de que se consuma el divorcio. Al menos en esta cita el ministro dejó el encargo de diseñar el plan para la comarca al secretario de Estado de Política Territorial, José Ignacio Sánchez Amor, que fue uno de los diputados que visitó La Línea y los alrededores de la frontera el pasado mes de mayo y que pudo conocer de primera mano la situación de la comarca y del municipio linense.