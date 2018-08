La polémica regresa a El Puerto con una nueva charla de HazteOír.org

Dicen que en verano, especialmente en agosto, la vida política del país se ralentiza. No obstante, en El Puerto parece que ni por ser vacaciones la polémica deja de estar servida. Esta vez, y por segundo año consecutivo, la controversia en la ciudad vuelve a estar protagonizada por el Ayuntamiento, concretamente por Matilde Roselló (concejala de Participación Ciudadana, Igualdad y Políticas Transversales) y HazteOír.org, la asociación católica y de corte conservador creada y presidida actualmente por Ignacio Arsuaga. El punto de conflicto es el mismo que la última vez: la celebración de una conferencia por parte de dicha asociación en un hotel de la ciudad.

En esta ocasión dicha asociación prevé celebrar una mesa redonda en el hotel Puerto Bahía (situado en Valdelagrana) bajo el título ¿La familia natural en crisis? Las connotaciones que se desprenden del nombre con el que se anuncia el evento, moderada por el delegado de la organización en Cádiz, Pedro Mejías, y donde participarán Leonor Tamayo (presidenta de Profesionales por la ética y autora del libro Mi historia y once más), Ignacio Arsuaga y Amelia Bueno (especialista en Psicología Legal, Forense y Derecho Matrimonial Canónico) hablan por sí solas al denominar bajo el calificativo de natural a un núcleo familiar formado por un hombre y una mujer. En relación a esto Matilde Roselló considera que dicho acto "atenta contra la dignidad de las personas y la diversidad sexual". Por este motivo, en la misma tarde del miércoles, la concejala no dudó en informar a la dirección del hotel sobre el contenido homófobo del acto quien, a su vez, habría trasladado a la concejala que el acto sería cancelado. Sin embargo, esta versión, defendida por el Ayuntamiento en una nota de prensa, no se corresponde para nada con la de HazteOír, ya que desde la asociación aseguran que la convocatoria se mantiene tanto en día, como en hora y lugar. Por su parte desde el departamento de marketing y comunicación del hotel, con quien este medio se ha puesto en contacto para conocer su versión, se han limitado a declarar que "no saben nada sobre este tema". Vaya papeleta.

"Desde que sacamos la campaña del autobús nos calificaron de homófobos. Nos han puesto esta etiqueta y no se corresponde con la realidad", explica Teresa García-Noblejas, responsable de comunicación de HazteOír. "El título de la charla es sólo una pregunta. Hay gente que dirá que sí y otra que no. Simplemente es un debate". Así mismo , la asociación mantiene que "en una democracia existe la libertad de asociación y expresión y muchos gaditanos han pedido que este acto se celebre. Las amenazas no nos asustan. Tenemos derecho a hablar y a organizar actos públicos. Y lo vamos a hacer".