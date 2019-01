La reprobación del alcalde de Prado del Rey da un giro de 180 grados

La oposición en el Ayuntamiento de Prado del Rey, formada por el PSOE, IU y PA, no ha podido sacar adelante una moción de reprobación al alcalde, José Ramón Becerra (PP), relacionada con su gestión ante la pérdida de los fondos del Profea, que afectará a 200 trabajadores. Al contrario de lo previsto, el alcalde popular José Ramón Becerra sí pudo sacar adelante otra propuesta contra programada de reprobación a la propia presidenta de la Diputación, Irene García, y a dos de sus diputados socialistas, Isabel María Moreno (encargada del Profea en la institución provincial) y Jesús Solís (Hacienda), por su “mal comportamiento” en la gestión del Profea y la “falta de ayuda” al municipio, según sus palabras.

Prado del Rey vivía la mañana deeste lunes con tensión dos plenos municipales consecutivos, los primeros tras la ruptura del pacto del gobierno local entre el PP y el PA a cuenta del Profea. Hasta ahora, el gobierno municipal lo conformaban los cinco ediles del PP más dos andalucistas. Con la ruptura de la alianza, el portavoz andalucista, Juan Antonio Fernández, se ha ido a la oposición y la otra concejal, la ex andalucista Irene de Paula González, sigue en el gobierno popular como concejal no adscrita. El gobierno local tiene ahora seis ediles (cinco del PP más la no adscrita) frente a siete de la oposición: cinco del PSOE, uno del PA y uno de IU.

La propuesta de reprobación contra el alcalde quedó en tablas con seis votos a favor y no los siete esperados que suman la oposición en Prado del Rey debido a la ausencia de una concejal socialista que se puso de parto este domingo. Fueron cuatro votos a favor del PSOE, más uno de IU y otro del PA. Una propuesta que no salió adelante ya que en frente se toparon con los cinco votos en contra del PP más el de la ex andalucista, que fue clave para frenar la reprobación al regidor.

Hay que recordar que el PSOE e IU, con la ayuda del PA, convocaron un pleno a las nueve de la mañana para materializar el rechazo al alcalde. Y media hora más tarde, los populares habían contra programado otro para reprobar, a su vez, a la presidenta de la Diputación y el subdelegado del Gobierno en Cádiz.

“Este pleno ha demostrado que la ex edil andalucista es una tránsfuga, que se ha ido a favor del PP, que es quien le mantiene su sueldo”, criticó el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Jesús Téllez, para quien el segundo pleno convocado por el alcalde era “una artimaña y un abuso de poder con el ánimo de boicotear nuestro pleno. Es una estrategia para tapar sus vergüenzas en la gestión del Profea”, dijo.

Por su parte Miguel Ángel Rincón, de IU, denunció “la cortina de humo” del PP, con la convocatoria de una segundo sesión “para no debatir realmente de lo importante, que es de los 200 perjudicados por la pérdida de los fondos”, añadió.

El alcalde Becerra justificó su propuesta de rechazo a la presidenta de la Diputación. “Defendemos que la institución provincial esté para los pequeños pueblos. Y no es así. Si todo tarda, ¿para que sirve?. Al anterior alcalde del PSOE se le permitió 540.000 euros estando en negativo. A nosotros, con tres años en positivo no nos dan para pagar el inaplazable a Hacienda y la Seguridad Social”, añadió.

El PP no pudo sacar adelante otra moción de reprobación al subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, por la falta de un voto de uno de sus ediles que tuvo que ausentarse en ese momento del pleno por motivos familiares.