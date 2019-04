La provincia de Cádiz ha registrado un nuevo récord histórico de presentación de candidaturas para unas elecciones municipales, ya que hasta 239 listas electorales concurren a la cita del próximo 26 de mayo, es decir, ocho más de las que terminaron siendo de la partida hace ahora cuatro años.

Esta marca histórica, no obstante, es provisional, ya que todas las candidaturas publicadas este miércoles por el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) tienen aún que ser validadas por la junta electoral y existen serias dudas sobre la validez de algunas de ellas. En el caso de Cádiz capital, por ejemplo, la presentada por el partido Por un Mundo más Justo (PUM+J) apenas cuenta con dos candidatos, cuando en este Ayuntamiento en concreto hay que elegir a 27. Una vez revisadas y corregidas, todas las listas volverán a ser publicadas en el BOP del próximo martes 30 de abril y entonces sí tendrán ya carácter oficial. Hasta ahora las elecciones municipales que contabilizaron más candidaturas en la provincia gaditana fueron las de 2007, con un total de 238.

Para la cita de este 26 de mayo las localidades con más opciones de votos para el electorado son Algeciras (con 11 candidaturas) y Jerez (diez). Con nueve listas electorales figuran Cádiz, San Fernando, Chiclana y Rota y con ocho están El Puerto y La Línea. En contraposición hay 13 municipios, la mayoría de ellos de la Sierra, en los que únicamente habrá tres listas electorales.

Y en cuanto a formaciones políticas, el PSOE y el PP son las únicas que han logrado cerrar candidaturas en la totalidad de los municipios de la provincia, que en esa ocasión pasan a ser 45 tras la reciente segregación de San Martín del Tesorillo.

Del resto de partidos políticos, Ciudadanos cuenta con 23 listas electorales, Vox tiene 18 y la confluencia entre Podemos e Izquierda Unida terminó consumándose bajo la denominación genérica de Adelante en 28 de los 45 municipios gaditanos, lo que supone un salto muy importante con respecto a lo que pasó cuatro años atrás. De las ocho ciudades grandes de la provincia, las que suman más de 50.000 habitantes, los dos partidos de izquierdas irán de la mano finalmente en Cádiz, Jerez, Algeciras, El Puerto y La Línea, pero el divorcio se mantiene en San Fernando, Chiclana y Sanlúcar. De esta manera, IU concurre en solitario en 16 localidades y Podemos hará lo propio en otras 10.

En lo que respecta a Andalucía por Sí (AxSí), el nuevo partido heredero del PA, finalmente ha logrado cerrar candidaturas en 17 municipios gaditanos entre los que, sorprendentemente, no está Cádiz capital. Eso sí, este partido de carácter andalucista concurrirá en coalición con otras formaciones nacionalistas minoritarias en tres localidades del Campo de Gibraltar (Algeciras, La Línea y Tarifa) bajo la denominación de Entra.

Y del resto de siglas, Equo se presenta en solitario en Puerto Real, Rota y Tarifa, el PACMA sólo concurre en la capital gaditana, Falange Española de las JONS únicamente será de la partida en San Fernando y reaparece muchos lustros después el GIL en La Línea, aunque con una mínima modificación en sus siglas.

En lo concerniente a las formaciones de carácter local o independiente se mantienen siglas históricas como RRUU, el PIVG, AI-Pro, UVA o GDZ y se extiende a Algeciras, Los Barrios y San Roque el fenómeno 100x100 que se estrenó con indudable éxito en La Línea en el año 2015.

La anécdota se localiza en Jerez donde hay dos candidaturas con el mismo nombre: Ganemos Jerez. Para diferenciarlas, una, la que lidera Ángeles González, actual concejala y diputada provincial, se ha colocado la etiqueta de 'Agrupación de Electores' y la otra lista lleva el apellido 'Partido Político'.

Y al hablar de candidatos, las listas publicadas en el BOP incluyen una sorpresa ya que no se presentará a la reelección Dolores Caballero (IU), alcaldesa de Alcalá del Valle desde hace 12 años. La regidora alcalareña se suma así a otros seis alcaldes de la provincia que ya saben que no seguirán en el cargo después de estas elecciones municipales por voluntad propia y que son los de Los Barrios, Prado del Rey, Benalup-Casas Viejas, Paterna de Rivera, Zahara de la Sierra y Algodonales.

La campaña electoral que arrancará en apenas ocho días será también la de la vuelta al ruedo político local varios años después de antiguos dirigentes que ocuparon puestos de relevancia en diferentes administraciones públicas y que ahora lideran partidos independientes de nuevo cuño. Son los casos, por ejemplo, de Luis Mario Aparcero, ex alcalde socialista de Chipiona y ahora al frente de la candidatura Unidos por Chipiona (UxCh); Juan Antonio Liaño, ex vicepresidente de la Diputación de Cádiz con el PP en el gobierno y ahora alcaldable por Vamos con Rota (VcR); y Antonio Prats, ex delegado provincial de la Junta de Andalucía con el PA y aspirante a la Alcaldía de Sanlúcar por el partido Libres. También Sebastián Terrada, quien llegara a ser candidato a la Alcaldía de Cádiz por IU, ahora lidera en la capital gaditana la lista electoral de Alternativa Republicana.