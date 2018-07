El proyecto Aletas se conocerá en septiembre y Puerto Real no acudirá al consejo rector de hoy

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, anunció ayer que, "en la primera semana de septiembre", se presentará públicamente el nuevo proyecto de Las Aletas, tras la conformación de la nueva estructura administrativa del Consorcio, órgano de participación competente.

En la comisión parlamentaria de Presidencia, y en respuesta a una pregunta del PP-A, Jiménez Barrios señaló que la Junta "mantiene la hoja de ruta que se había acordado con los anteriores responsables del Ministerio de Hacienda", y saludó que el objetivo de todas las administraciones implicadas es hacer este proyecto "una realidad" para la Bahía de Cádiz "tras todas las vicisitudes que ha tenido". Asimismo, según informó la Junta en una nota, valoró que siempre se ha trabajado en él "en función de la lealtad" y se "ha dado pie a un modelo -que será el que se va a llevar a cabo- con el acuerdo de las administraciones".

Sin embargo, una de las patas en las que se asentaba el antiguo proyecto, el Ayuntamiento de Puerto Real (en cuyo término municipal se asienta por completo toda la superficie de Las Aletas), dio ayer un golpe en la mesa. Firme defensor del proyecto alternativo (avalado por entidades ecologistas, sindicales y organismos ciudadanos), el alcalde puertorrealeño, Antonio Romero, anunció que no acudirá al consejo rector que se ha convocado para esta mañana. En un comunicado, el Ayuntamiento aseguró ayer que "esta convocatoria ha llegado hoy mismo, ante la estupefacción del regidor local y su equipo de gobierno, que ya el año pasado -cuando el Consorcio hizo lo mismo- ya presentó formalmente sus quejas".

Incluso, la primera teniente de alcalde, Mayte Sánchez, añadió que "en el orden del día de la convocatoria no se hace referencia alguna al acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento, en su sesión ordinaria del mes de julio, en referencia al proyecto de desarrollo sociocomunitario para Las Aletas -proyecto alternativo-, cuyo traslado al Consorcio se ha efectuado, por lo que tienen constancia de ello".

En este sentido, el alcalde de Puerto Real anunció que no asistirá a esta reunión hasta que no se incluya "al menos el conocimiento y estudio de un proyecto que regenera las marismas, usa las energías renovables, respeta nuestro entorno y además, genera economía y empleo". "El Consorcio, es decir, el PSOE que es el partido que controla este organismo, hace oídos sordos a lo que demanda Puerto Real no para sí, sino para toda la Bahía, y ni siquiera quieren conocer un proyecto real y sostenible. Lo único que les importa es seguir esquilmando el dinero de la ciudadanía para llenarse sus bolsillos y los de los empresarios, a costa nuestra".

El alcalde, además, anunció ayer que se reserva el derecho de impugnar cuantos acuerdos se adopten en "esa caricatura de consejo rector convocado a las prisas, en Sevilla, en pleno verano e imponiendo el orden del día que a ellos les interesa, pero no a la población". "No permitiremos que aplasten de forma autoritaria todas las iniciativas ciudadanas por ser contrarias a sus intereses económicos privados", concluyó Mayte Sánchez.