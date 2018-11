El respaldo de la UE a España no despeja aún las dudas sobre Gibraltar

Los líderes de los Veintisiete países que permanecerán en la Unión Europea (UE) tras el Brexit respaldaron ayer los textos que aclaran que España tendrá la última palabra en cualquier negociación futura sobre Gibraltar. Esto es una realidad como también lo es que existen diferentes interpretaciones que otorgan o no validez jurídica a este apoyo. Depende de la fórmula empleada, sobre la que no hay consenso en las informaciones llegadas desde Bruselas.

La agencia EFE sostiene que junto al acuerdo de retirada del Reino Unido y la declaración política que sienta las bases para la futura relación, los Veintisiete dieron su respaldo político a sendas declaraciones interpretativas del Consejo Europeo y la Comisión Europea que aclaran el controvertido artículo 184 del pacto y el alcance territorial de futuros acuerdos sobre Gibraltar. El catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla Pablo Antonio Fernández afirma que en este caso el respaldo de los Veintisiete quedaría incorporado al futuro Tratado con la misma validez de cualquier otro artículo.

La declaración interpretativa sobre el artículo 184 asegura que éste tiene “el único propósito” de crear el mejor compromiso para que la UE y el Reino Unido negocien acuerdos para su relación futura. “No impone obligaciones en lo que respecta al alcance territorial de esos acuerdos”, señala, y aclara que, por tanto, “no hay obligación o presunción, sobre la base de esta provisión, de que esos acuerdos tengan el mismo alcance territorial que el previsto en el artículo 3 del acuerdo de retirada”. El artículo 3 indica que, salvo que se indique lo contrario, las referencias en el pacto de retirada al Reino Unido se aplican a la totalidad del territorio británico, incluido Gibraltar.

En el texto aprobado ayer, el Consejo Europeo y la Comisión Europea toman nota de que el Reino Unido ha declarado que “comparte esta interpretación”.

Por otra parte, la segunda declaración secundada ayer hace referencia al alcance territorial de los futuros acuerdos a los que se llegue una vez efectuada la salida del Reino Unido de la Unión.Gibraltar “no será incluido en el alcance territorial de los acuerdos concluidos entre la UE y el Reino Unido”, dice. “Esto no excluye la posibilidad de tener acuerdos separados entre la Unión y el Reino Unido sobre Gibraltar”, subraya. Además, el texto indica que, “sin perjuicio de las competencias de la Unión y en total respeto con la integridad territorial de sus Estados miembros como garantiza el artículo 4 (2) del Tratado de la UE, los acuerdos separados requerirán un acuerdo previo de España”.

Hasta ahí parece claro que, como defiende el Gobierno de España, finalmente ha solucionado de forma favorable a sus intereses el conflicto generado con la ausencia de Gibraltar del artículo 184. Sin embargo, otras fuentes no lo interpretan así. Europa Press explica que el compromiso de interpretar el Tratado de Retirada negociado con Londres como reclama España quedó recogido en dos declaraciones de los Veintisiete y la Comisión Europea recogidas en un anejo a las actas del Consejo europeo, lo que en principio no las incorporaría al Tratado y dejarían de ser vinculantes para el futuro. España no tendría en este caso nada que celebrar.

La misma agencia cita a fuentes europeas cercanas a la negociación para subrayar que “se trata de una declaración política sin ninguna validez jurídica”. Lo que se ha hecho es confirmar que España, como Estado miembro, tiene un poder que ya estaba acreditado. “Es como decir que el sol sale cada mañana”, añade la fuente de Europa Pres, que apunta que todos los socios son conscientes de la importancia política de este asunto para España, a pesar de que el modo de gestionar esta crisis ha creado malestar entre muchas delegaciones.

Las quejas del Gobierno llegaron “en el último momento”, lo que irritó a algunos países, e hizo temer que llevar a primera línea del debate el estatus de Gibraltar pudiera “complicar la tarea” de la primera ministra, Theresa May, a la hora de defender el frágil acuerdo del Brexit ante el Parlamento británico.

Algunas de las delegaciones tampoco veían necesario dejar por escrito algo que consideran “evidente”, en el sentido de que en el marco de acuerdos comerciales como el que se negociará con los británicos cuando sean país tercero, “España tendrá veto sobre Gibraltar y otros asuntos, como lo tendrán el resto de Estados miembros”, al cubrir asuntos de competencia nacional.

Esto no es exactamente así, explica Pablo Antonio Fernandez Sanchez, puesto que el Consejo Europeo utiliza en las votaciones legislativas una mayoría cualificada o regla de la doble mayoría, a la que se llega cuando el 55% de los Estados miembros vota a favor –hasta ahora 16 de los 28 Estados miembros– y los Estados miembros favorables a la propuesta representan al menos el 65% de la población total de la Unión Europea.

España lo que pretende es garantizarse un voto especial en lo que respecta a las relaciones de la Unión Europea con Gibraltar una vez que se produzca la salida del club comunitario. Lo que no ha conseguido es que modifique ni el Acuerdo de Salida ni la Declaración Política, ya que esto supondría un esfuerzo titánico que implicaría prácticamente empezar desde cero.

Según el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no hay dudas: la negociación sobre la relación futura entre Gibraltar y la Unión Europea una vez el Reino Unido abandone la UE no podrá producirse sin el acuerdo de España.

“He trabajado mucho en la solución que hemos encontrado con (el presidente de España) Pedro Sánchez. (Me) he asegurado de que no podrá haber negociaciones sobre Gibraltar entre el Reino Unido y la UE sin el acuerdo de España”, dijo Juncker en declaraciones que difundió en la red social Twitter su portavoz, Mina Andreeva.

Calendario

En cualquier caso, lo que ayer comenzó es un proceso que puede culminar con la firma del Acuerdo de Salida, pero antes debe sortear varios obstáculos. El futuro Tratado pasa ahora a la fase de las ratificaciones. El mes próximo irá al Parlamento británico. Para que el acuerdo salga adelante necesita recibir el apoyo de al menos 320 parlamentarios, algo que no está garantizado después de que más de 80 diputados conservadores hayan adelantado que no votarán a favor, así como los diez del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), socio del Gobierno británico.

También en diciembre, el Parlamento Europeo someterá a aprobación una resolución política sobre el acuerdo de salida y la declaración sobre la relación futura de la Unión Europeo y el Reino Unido. En algún momento entre enero y marzo, el Parlamento Europeo someterá a votación plenaria el acuerdo de salida del Reino Unido y la declaración política sobre la futura relación entre Londres y Bruselas. Sólo cuando la Eurocamara y el Parlamento británico lo aprueben, el Acuerdo de Salida tendrá validez jurídica.

En principio, el 30 de marzo del año que viene Reino Unido dejará de ser miembro de la UE y arrastrará de Gibraltar, con o sin acuerdo. Comenzará entonces el periodo transitorio, que inicialmente debería de durar hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante esa prórroga, Londres y Bruselas negociarán la relación que la Unión Europea mantendrá con el Reino Unido en el futuro. Es entonces cuando se comprobará hasta qué punto España ha adquirido la potestad de dar el visto bueno a las relaciones con Gibraltar.

El 1 de julio de 2020 se cumplen el plazo máximo hasta el cual el Reino Unido puede solicitar a la Unión Europea la prolongación del período de transición. El Acuerdo de Salida prevé una única extensión de ese período que no podrá extenderse más allá del 1 de enero de 2023.