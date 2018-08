Como decía la canción del pregonero del Carnaval de Cádiz 2019, una de sus más famosas creaciones, tanto a los que defienden su elección, la mayoría entre los consultados, como a los que no, les sobran los motivos. Joaquín Ramón Martínez Sabina (Úbeda, 12 de febrero de 1949), Joaquín Sabina para el mundo, se subirá al tablao de la plaza de San Antonio en la noche del sábado 2 de marzo. Ayer, varios carnavaleros preguntados por la designación del cantautor, una noticia adelantada por este periódico el pasado domingo, ofrecían sus opiniones.

Para Antonio Martín, que hace 21 años anunció la fiesta gaditana, "puestos a escoger y si 2019 no era año de un carnavalero, que bien pudiera haber sido Manolo Santander, me parece una extraordinaria elección". Del músico dijo que "está muy vinculado, sino con el Carnaval sí con las formas de nosotros de entender y hacer las cosas. Es un hombre culto que puede hacer un buen pregón". Según el coplero "de entre los que han sonado que no son del Carnaval, era el que más me satisfacía". Otro pregonero como José Guerrero Yuyu, que tuvo el honor en 2006, declaraba que "si se van a decidir por alguien ajeno a la fiesta me parece muy buena elección, de los mejores de ese corte. Otra cosa es si me preguntan si yo preferiría a alguien de la fiesta, pues diría que sí". Recuerda Yuyu que "luego está el gran dilema de si queremos algo para nosotros o como promoción, pero si la idea es elegir a alguien foráneo me parece fantástico", añadiendo que "tengo mis dudas sobre lo que sabe acerca del Carnaval, pero el tío es un monstruo".

"Me resulta todo un honor como autor que nuestro Carnaval tenga como pregonero al mejor poeta urbano de la música española de todos los tiempos", destacó Juan Carlos Aragón. Explicó asimismo que "ha sido uno de los pocos espejos en los que he podido mirarme". Y aseguró que "esto merece un enorme brindis... ¡de café!". Otro autor y también pregonero, en 2010, El Selu, manifestó que "si tiene que ser alguien el pregonero que no sea del Carnaval yo creo que es un honor para Cádiz ya que El Flaco es un trovador y como tal conocedor y consumidor de nuestras coplas". El chirigotero admitió que "ya hace un par de años me tomé la libertad de hablar con nuestro común amigo el poeta Felipe Benítez Reyes para tantear si estaría por la labor de ser pregonero y dijo que estaría encantado pero para otro año porque estaba a punto de entrar en quirófano". "El verano pasado por fin tuve la oportunidad de conocerlo y me demostró lo conocedor que es nuestro Carnaval", concluyó refiriéndose a Sabina.

El ganador del primer premio de coros en los dos últimos años, Luis Rivero, valoró "positivamente" la elección. Considera que es "un artista más que consagrado y con un talento fuera de duda, por lo que creo que en él se dan las condiciones necesarias para hacer un buen pregón: que entretenga, divierta y emocione incluso". Estimaba Rivero que "es importante elegir personas que puedan ofrecer algo bueno (otra cosa es el resultado), estén vinculadas a la fiesta, a Cádiz, o no lo estén". "De todas formas -añadió- de alguna forma es un artista vinculado a nuestra fiesta porque creo que es uno de los compositores que han influido en la forma de hacer Carnaval de autores de nuestra fiesta".

A Joaquín Quiñones, autor de comparsas, el nombramiento de Sabina como pregonero le mereció un "ni fu ni fa", considerándose "más de la gente de aquí, de los nuestros". Ahora bien, "si hablamos de no carnavaleros, me hubiese gustado más Elvira Lindo, gaditana, a la que le he leído en alguna entrevista que le encantaría pregonar el Carnaval de Cádiz". Y escéptico se mostró el presidente de la Asociación de Autores, Miguel Villanueva. "Aunque demostrada su calidad como cantautor (más como autor que cantante) desconozco las cualidades de Sabina como pregonero, sus méritos y sus vinculaciones con el carnaval gaditano. No me gustaría que por servir de escaparate nos costara demasiado en perjuicio de otros actos populares", afirmó. A juicio de Villanueva "no hay mejor pregón que cientos de agrupaciones entre las del COAC y las ilegales cantando durante el Carnaval. El pregonero, salvo que sea alguien muy vinculado a la fiesta, es algo anecdótico".

No puede decirse que Sabina esté desinformado sobre el Carnaval. Al menos conviene recordar su vinculación a José Antonio Vera Luque y su chirigota, con la que trabajó en un par de ocasiones. Una en 2003 para grabar una versión carnavalera del Himno del Atlético de Madrid con motivo del centenario del club rojiblanco, del que el artista es hincha. La otra, para sumar un tema a la película Torrente 5, en el año 2014, llamado Chirigota Torrentina. En aquella ocasión participó además Antonio Martínez Ares. La composición fue incluso candidata a mejor canción original en la Gala de los Premios Goya del año 2015.