La paz social salta por los aires en la factoría de Airbus Puerto Real

La factoría de Airbus Puerto Real no volverá a retomar la producción hasta que la compañía no dé alguna señal de que está dispuesta a enmendar los pasos que comenzó a dar el pasado jueves. A juicio del presidente del comité de empresa, Juan Manuel Trujillo (CCOO), si grave es el despido comunicado el pasado viernes a un empleado de 58 años de edad y con una antigüedad de 36 años en la compañía, más grave aún es la no renovación de contrato a 14 empleados de ETTs (Empresas de Trabajo Temporal) que se produjeron el pasado jueves "cuatro días antes de una reunión que hemos tenido hoy -por ayer- para hablar precisamente de este asunto".

Sobre el caso del despido del operario de plantilla, ya el viernes (cuando se produjo) la planta puertorrealeña decidió parar. Ayer continuó el paro y, como también expresaron desde CGT, "no entendemos que la dirección de la empresa, como parte firmante del convenio colectivo, se salte su propio texto (artículo 48), y otros acuerdos de los comités de salud laboral, y en materia de disminución del absentismo, y materialice un despido sin previo aviso y sin tener en cuenta la situación personal del trabajador, de 58 años de edad y más de 35 años de antigüedad en la empresa, con diversas patologías osteomusculares que le han llevado a una intervención quirúrgica, y de la que se encontraba en proceso de rehabilitación". O, como aseguró el propio Trujillo, "lo han despedido aplicando un artículo que no habíamos conocido en los últimos 30 años".

Esta situación, como aseguró a este periódico el presidente del comité de Airbus Puerto Real, se coló ayer en la reunión del comité intercentros celebrada en Madrid. En ella, detalló Trujillo, "esperábamos una respuesta de la empresa al excedente de trabajadores que había cifrado en 850 en toda España -como consecuencia de la caída de pedidos en los modelos A400M y A380- y que, como se anunció, se minimizarían a través de ubicaciones en otras plantas, en otros programas o en la bolsa de empleo". Sin embargo, añadió Trujillo, "lo que nos llevamos ayer en Madrid fue un varapalo, porque han salido de Puerto Real estas 14 personas que llevaban trabajando de forma continuada desde julio y con dos renovaciones de contrato. La carga de trabajo hace posible el mantenimiento de esos puestos con su conversión a contrato de empresa, pero nos hemos encontrado de manera sorpresiva con su salida". Por ese motivo, según el comité, "ahora tenemos un ambiente muy enrarecido y complejo" que llevará a la plantilla de Airbus Puerto Real a mantener el paro en la fábrica hasta no tener indicios de que la dirección rectifica, como aseguró Trujillo.

De hecho, la sección sindical de CCOO en el comité intercentros emitió ayer un comunicado en el que explicó que "nos oponemos a la decisión tomada por la dirección y a la aplicación en nuestra empresa de una norma que representa una de las partes más lesivas de la última reforma laboral. La solución debe materializarse, en principio, en el propio centro de trabajo con un acuerdo que debería alcanzarse con el comité de empresa". De no lograrse ese acuerdo a nivel local, el asunto, añadió, debe trasladarse al comité intercentros que, de hecho, ya ha convocado una reunión urgente para este jueves y allí adoptar medidas.