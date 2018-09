Aquí hay trabajo

Pocas veces ocurre que una empresa se siente en una mesa a ofrecer un empleo. Y menos veces aún que esos puestos de trabajo sean para jóvenes de entre 16 y 29 años. Eso fue lo que ocurrió ayer, durante unas pocas horas, en uno de los patios del Palacio de Congresos de Cádiz.

La primera Feria del Empleo organizada por la Cámara de Comercio de la capital y la Diputación de Cádiz, quería poner en marcha algo nuevo que sirviese para atraer a los valores más jóvenes de la provincia. Lo que no se esperaban es que, a uno y otro lado, el interés fuera tan alto. De una parte, las empresas, 20 y muchas más que se quedaron fuera por falta de sitio. De otra parte, los aspirantes. Los organizadores pensaban en que serían unos 100 jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil los que se interesarían por las ofertas laborales. Finalmente fueron 180 que optan a los 70 puestos de trabajo que ofrecen las empresas.

En medio de ese patio del Palacio de Congresos, Melissa Galdeano, de 21 años y técnica de laboratorio, hace cola para entregar su curriculum. "Me avisan por email, hubo una charla en la que se avisaba de este encuentro, me apunté y he venido", explicó a este periódico. Ella acudía con un perfil concreto pero, como tal vez era de esperar, no había ninguna empresa que se ajustase a su ideal laboral. No hubo problema. Allí estaban los stands de Día, Leroy Merlin, Ceres, Grupo El Faro... incluso la Armada Española. "Es la primera vez que se hace en Cádiz y me parece muy buena idea", fue su reflexión. A pocos metros, Iván Guerrero, de 29 años y desempleado. Explica que acude a la Feria "por la oferta de oportunidades de trabajo que se ofrecen. Me encuentro desempleado y busco una oportunidad para moverme en el sector empresarial. He visto una empresa que encaja con mi perfil, soy técnico superior en actividades físicas y animación deportiva. Espero tener la oportunidad; me presto a lo que sea, pero tengo mis preferencias".

En una de las mesas del otro lado, la de las empresas, aguarda Luz García, de la empresa gaditana Tamayde, una asociación sin ánimo de lucro, dedicada a la inserción laboral y la formación a los usuarios. "Intentamos insertar laboralmente a los gaditanos. Es difícil pero no imposible, y le damos formación gratuita para que el empleo sea de más calidad. Es la primera vez que se hace y nos parece genial, estamos intentando insertar a nuestros propios usuarios en las empresas que están aquí. Les ofrecemos que se apunten en nuestra empresa y nosotros les ofertamos trabajos".

El sector residencial ha vuelto

José Manuel García Rodríguez, de la empresa Innyse, inmobiliaria y seguros, es otro de los encargados de ofrecer y escuchar. "Estamos buscando ampliar nuestra plantilla. Queremos cubrir un par de secciones, una dedicada a la venta comercial y asesoramiento; y por otro lado, contar en la plantilla con alguien para imagen y comunicación de la empresa, con un enfoque más novedoso para la venta de inmuebles, con vídeo, fotos... queremos hacer una magazine dando información inmobiliaria de la ciudad de Cádiz", afirma.

Y añade que los jóvenes que durante la mañana se han ido acercado a su stand "están seleccionando, algo que es positivo. Una búsqueda de trabajo online está más asociada a un envío masivo de curriculums, sin mirar lo que le interesa. Aquí es positivo por el cara a cara, conoces al candidato. El perfil a lo mejor no te queda claro pero sí la intención y las ganas que puedan tener".

Además, el hecho de encontrar entre tanta oferta empresarial una de inmobiliaria y seguros demuestra que el sector ha vuelto. Lo confirma su portavoz ayer en esta Feria. "Parece que vuelve a estar en auge, principalmente porque los inversores han vuelto a colocar su capital en el sector inmobiliario, que lo retiraron con la crisis y concretamente en el centro de Cádiz parece que hay una demanda por encima de la media asociada a los visitantes, a la industria de los apartamentos turísticos. En el centro histórico hay muchos valores que son muy demandados por los clientes, como tiendas, construcciones arquitectónicas con mucha valía, playa, calles peatonales...todo eso lo está favoreciendo".

La Armada, valor seguro

Uno de los que más éxito tiene durante la mañana con los jóvenes es el stand de la Armada. Cayetano González, cabo primero de Infantería de Marina, explica que participan en muchas ferias y foros dando conferencias para ofertar a los jóvenes (a todos aquellos que estén en edad y tengan los recursos académicos necesarios) "que tengan la posibilidad, la opción de futuro de entrar en alguna de las escalas, la de oficiales, suboficiales y la de marinería y tropa, todas con diferentes niveles académicos y diferentes exigencias".

A estas alturas del año, continúa, no hay periodo abierto para optar a plazas. Habría que esperar al próximo año. "Pero como ya tienen una preparación tanto académica como de pruebas físicas, sí es conveniente que los jóvenes sepan lo que se van a encontrar en la oposición, la prueba de inglés, las pruebas físicas, o por ejemplo lo que me preguntaba una chica, acerca de los tests psicotécnicos que tienen que hacer. Todo está siendo muy positivo, porque les damos a conocer nuestra forma de vida".

Durante toda la mañana, el ir y venir de jóvenes carpeta en mano (con el currículum dentro, a la vieja usanza), las charlas, las caras de satisfacción y cierta ansiedad por saber si será el elegido. Al fin y al cabo, el proceso de selección es impresionantemente corto comparado con otros al uso: aquí no llegan a tres por empleo. Por eso, sus responsables ayer tanto en la Cámara de Comercio como en la Diputación, lo tenían ya meridianamente claro: trabajarán en una segunda edición.

Habrá segunda edición

Angel Juan Pascual, presidente de la Cámara, explicaba ayer que la Feria nace de "una inquietud que teníamos junto con el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación de acercar ofertas de trabajo a los jóvenes desempleados, pero esto nos ha desbordado. Pensábamos que íbamos a tener unos 100 participantes y hay cerca de 200. Han venido unas 20 empresas y teníamos demanda de más, pero nos limitaba el espacio. Estamos muy satisfechos y ya estamos pensando en una segunda edición. Hay que organizar los fondos europeos a través de Diputación y nuestros técnicos están trabajando codo con codo para ayudar a empresarios y demandantes de empleo".

En la misma línea, la responsable del IEDT de la Diputación, Ana Carrera, reconocía que con la experiencia de ayer "se rompe el mito del joven que no se preocupa por el empleo. Esto demuestra que el joven de esta provincia tiene futuro y va a poner todo de su parte para buscar un empleo. Cada uno en su papel, administraciones y agentes económicos y sociales, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Creo que poner en marcha esta feria de empleo de la mano de la Cámara, que llevamos tres años trabajando, es una garantía de éxito. Es vital poner en marcha todas las medidas que estén en nuestra mano y esta es una oportunidad". Y añadía: "A los jóvenes les decía que hoy no era el día de hablar de desempleo, los datos los conocemos todos y ellos lo viven en primera persona. Hay que hablar de oportunidad y esto es una oportunidad. Hay que casar oferta y demanda. Tiene que haber una empresa que quiera contratar y una persona que reúna los requisitos, y que se encuentren. Hoy, gracias a esta propuesta, se van a dar esas condiciones".