Un total de 29 agresores acusados de violencia de género portan en la actualidad, en la provincia de Cádiz, dispositivos telemáticos de control para impedir que se acerquen a sus víctimas, mujeres maltratadas que disponen de esta medida cautelar como garantía para su seguridad.

Este fue uno de los datos que hizo públicos este viernes en Cádiz Maribel Mendaño, responsable de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Mendaño desgranó estas cifras, actualizadas a finales del mes pasado y los comparó con la situación por la que pasa este grave problema en España.

Además de los sistemas telemáticos, la delegada gubernamental hizo también un repaso a las estadísticas relativas a las llamadas desde Cádiz de mujeres víctimas de violencia de género al teléfono de atención y protección (Atenpro) provisto por el Ministerio del Interior; del número de llamadas al 016, y de los menores dados de alta en VioGén, el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género. Es decir, en sus propias palabras "una fotografía de cómo está ahora mismo este problema"

"Afortunadamente en la provincia de Cádiz no hemos tenido ninguna mujer asesinada en lo que llevamos de año", manifestó Mendaño, quien también se felicitó por el hecho de que no se haya incorporado ningún menor a esta negra estadística. "No obstante, no podemos dudar de que las cifras, aún así, son importantes y preocupantes".

Y las cifras son ciertamente para no felicitarse, como se puede ver en los números que facilitó: en lo que llevamos de 2019, un total de 222 gaditanas llamaron al teléfono 016, de atención rápida a las víctimas de violencia de género. El total nacional a la misma fecha fue de 25.000.

En lo que se refiere al servicio Atenpro, en Cádiz se han producido en este año 308 atenciones, mientras que el total nacional es de de 13.500. El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género consiste en la entrega de un dispositivo móvil que permite a las víctimas de violencia de género entrar en contacto en cualquier momento con un Centro atendido por personal especializado en violencia de género.

Además, ante situaciones de emergencia, el personal del Centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos o movilizando otros recursos humanos y materiales. Además, desde el Centro de Atención se contacta periódicamente con las usuarias del servicio con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de su situación y acompañarlas en el proceso de recuperación integral.

También facilitó Mendaño datos totales relativos al pasado año 2018. Algo más de cuatro mil mujeres, exactamente 4.136 en la provincia se sintieron víctimas de violencia de género y denunciaron su caso. "Para hacerse una idea comparativa, hay que decir que en el total nacional la cifra alcanzó las 167.000 denuncias", especificó la responsable de este asunto en Andalucía.

También en el pasado año, las órdenes de protección o medidas cautelares dictadas por jueces o juezas de los juzgados específicos de violencia de género, alcanzaron en 2018 el número de 1.272 en Cádiz, por un total de 39.176 en toda España.

"Ahora mismo, en lo que llamamos sistema VioGén -concluyó- Mendaño- es decir en el sistema integral estadístico del Ministerio del Interior, que lleva tanto los casos de denuncia como el seguimiento de mujeres maltratadas, en Cádiz tenemos activos, es decir casos a las que se está prestando atención y tienen un riesgo, a 2.671 mujeres, de un total de 32.063 que están en esta situación en España. Son datos de finales de febrero de este año".

Maribel Mendaño resaltó la gravedad de este asunto: "Son cifras importantes. Y por eso cabe más aún destacar el esfuerzo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad en la protección de estas mujeres, porque de esos 2.671 casos activos en la provincia, 1.895 tienen una protección efectiva por parte de los agentes asignados a esa protección, que no en todos los casos es una protección continua, sino que puede ser discontinua y en plazos separados. En cualquier caso es un esfuerzo social y de los cuerpos de seguridad extraordinario".