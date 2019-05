El último pleno del mandato en la Diputación de Cádiz

Hasta la próxima. Los diputados provinciales se han despedido esta mañana en el, ahora parece que sí, último pleno ordinario de este mandato en la Diputación de Cádiz. La presidenta de la institución, Irene García, cerraba la sesión "deseando lo mejor a todos". "Sin obviar lo que podéis entender, que esta bancada -dijo señalando a sus compañeros socialistas- sea igual de numerosa", recalcó.

La Diputación cierra cuatros años "tranquilos", en opinión de la presidenta, en un clima de "diálogo" que, con alguna disputa lógica, ha hecho que "la Diputación esté por encima de la polémica", apuntó.

Luego, llegó el momento de los besos y los abrazos. García se quedó charlando con Ignacio Romaní, y el diputado de Cultura también vino a saludar a algunos de los diputados populares. José María González, alcalde y diputado de sí se puede, no acudió a esta última cita.

En espera de los resultados que dejen las elecciones municipales y los movimientos de los partidos, lo que es seguro que es que algunos no volverán. No lo hará el diputado del PA, Ángel Gómez, que vino a sustituir a Maribel Peinado, y que no se presenta en estas elecciones municipales. Tampoco lo hace por ejemplo Ernesto Marín, del PP de Chiclana. "Hay vida fuera", dijo la presidenta.

Más allá del hasta luego, el pleno sirvió para dar cuenta de la liquidación del presupuesto de 2018, donde Jesús Solís aprovechó para volver a mostrar su "orgullo" por la gestión realizada. No estaba muy de acuerdo el PP. José loaiza manifestó que "hay cosas que no van tan bien". En fomento del empleo o instalaciones culturales se ha invertido el 50% de lo presupuestado, según dijo, y en deporta o carreteras un tercio, según señaló.

"Termina el mandato como empezó, desorientado", le dijo Solís a Loaiza. Y el debate no fue más allá. Ahora esperar a los resultados del día 26 para ver qué pasará en ese Salón Regio los próximos cuatro años.

Tras este pleno, salvo alguna eventualidad extraordinaria, sólo restará una reunión de trámite de la Corporación para la aprobación de las actas pendientes.