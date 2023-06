Chipiona: qué visitar en la tierra del moscatel y de Rocío Jurado

Chipiona es el lugar de veraneo de foráneos, muchos de los cuales poseen su segunda residencia allí. El origen de este muicipio se encuentra ligado a su famoso faro. El municipio fue duramente castigado por el terremoto de Lisboa de 1755, con un maremoto que provocó inundaciones. Hoy en día se conmemora para que no vuelva a ocurrir. Como suele suceder en las localidades con costa, la población se multiplica en periodo estival. No cabe duda de que los visitantes alivian las altas temperaturas en sus diferentes playas y famosos chiringuitos, contemplan su maravilloso atardecer y merodean por los corrales de pesca, pero no todos sus disfrutan de la arquitectura y la tradición vitivinícola de la tierra.

Faro de Chipiona

Es el más alto de España con una altura de 69 metros, el tercero de Europa y el quinto del mundo. Para llegar arriba es necesario subir 322 escalones. Su luz es capaz de ser divisada tanto en el mar, como para los aviones que sobrevuelen Chipiona. Su destello alcanza las 30 millas. Fue construido para indicar la entrada del río Guadalquivir a los barcos que navegaban hacia Sevilla.

Para visitar el Faro es necesario reservar los billetes en la oficina de turismo de Chipiona.

Castillo de Chipiona

El castillo de Chipiona es una antigua fortaleza que a lo largo del tiempo ha sufrido diversas modificaciones que han ido alterando su aspecto original. Alberga el Centro de Interpretación Turística dedicado a la relación histórica entre Cádiz y el Nuevo Mundo y a la celebración de eventos culturales, gestionado por el Ayuntamiento. En 1958 fue declarado Bien de Interés Cultural.

El Museo del Moscatel

Enclavado muy cerca del centro histórico de la ciudad, en la Avenida de Regla, ofrece al visitante un paseo por la historia y la cultura del vino. Ofrece la oportunidad de viajar en el tiempo a la época romana para descubrir el moscatel, un vino dulce milenario y de alta calidad.

Parroquia Nuestra Señora de la O

La Parroquia de la O fue erigida en el año 1579 al más puro estilo gótico del siglo XVI. En su origen fue una mezquita árabe y debajo de ella existen restos de la anterior Iglesia. La actual estructura procede de las reformas realizadas a finales del siglo XVIII. En 1835 durante la General Exclaustración de las órdenes religiosas, los Agustinos, que tenían residencia en el Monasterio de Nuestra Señora de Regla, se dispersaron por los pueblos y ciudades. El abandono que sufrió el Santuario hizo que trasladaran la imagen de la Virgen de Regla a esta Parroquia donde permaneció hasta 1852 cuando fue devuelta a su destino anterior.

La ruta de la Jurado

De sobra es conocido que La Más Grande nació en Chipiona y siempre lo llevó por bandera. De ahí que el municipio honre a la artista con un monumento esculpido en bronce y piedra. Su escultor, el artista Juan de Ávalos, se lo regaló a la cantante y ésta a su vez, decidió concederlo al pueblo. Fue inaugurado en 1994. La estatua de 240 centímetros de altura, ubicada en la avenida con el nombre de la cantante, está rodeada de pilastras de 8 metros, sobre una fuente y con una rotonda alrededor. También en la calle San José, en el cementerio municipal, destaca el mausoleo de Rocío Jurado, una estructura de mármol bajo la que se encuentra su estatua sentada, sujetando un clavel.

Santuario de Nuestra Señora de Regla y la velada

Junto a la playa de Chipiona se ubica este templo que conserva restos de otro anterior así como de un castillo. Fue construida por Alonso Pérez de Guzmán sobre una fortaleza y una ermita. De estilo gótico, destaca el claustro mudéjar del siglo XV, la Biblioteca y el Camarín de la Virgen.

Con motivo de la festividad de la Virgen de Regla, el día 8 de septiembre se celebra cada año una velada en el entorno de este santuario. Ponía el broche final a la temporada estival. Esta fiesta, que cuenta con gran arraigo entre los veraneantes, se convierte en un lugar apropiado para disfrutar de una copa de vino de la tierra y del mejor ambiente.