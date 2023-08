Enámorate de Jerez en un minuto

Durante días y días, publicación tras publicación se puede compartir información sobre las bondades y todos los atractivos turísticos de Jerez, tanto rural como urbano y, con suerte, acertar a satisfacer la sed de conocimiento del lector o sus expectativas. Obviamente, nada es mejor que vistar la ciudad, recorrer, sus senderos, conocer in situ su patrimonio... A veces no se puede o, sencillamente, no es el lugar de destino escogido, por mucho que te hablen del lugar, así como de su duende, sus vinos o el flamenco.

Alguien dijo que una imagen vale más que mil palabras, y más que una imagen, mejor, un vídeo. No sustituye la rica experiencia de visitarla, pero aproxima al espectador a esa realidad. Tiene mérito realizar un vídeo de un minuto en el que se resume gran parte de lo que ofrece Jerez y su belleza. Mister Fog, amante de los viajes, conocedor de rincones únicos, creador de videos sobre ciudades y curiosidades, ha publicado uno de la ciudad, que ya cuenta con más de 1.500 Me Gusta en Instagram.

"Jerez de la Frontera en 1 minuto", así lo ha titulado. A lo largo de los 60 segundos puede leerse en la esquina superior derecha "Si te gusta Jerez, comparte este vídeo". Este martes 23 de agosto, ya contaba con 370 compartidos en esta red social.

Qué se ve

El influencer de viajes parece que arranca su recorrido en el centro de Jerez, podría decirse que en la misma Oficina de Turismo. En su paseo recorre -no en este orden- el Alcázar, que se aprecia desde diferentes perspectivas, el Ayuntamiento, la estación de Jerez, la plaza del Arenal, de la Asunción, el mercado de Abastos en plena ebullición, la plaza de la Yerba, la Iglesia de San Miguel. También muestra la famosa rotonda del Minotauro, los monumentos de Lola Flores, de La Paquera de Jerez y el edificio del Gallo Azul. Mister Fog realiza una parada para recuperar fuerzas en El Tabanco el Pasaje donde se refresca con un botellín de cerveza y una tapa.

No es el primer vídeo que publica de Jerez. En ocasiones anteriores habla de aspectos concretos de la ciudad. En este último, de un minuto de duración, el resultado de la producción es un gran llamamiento para conocer más y mejor Jerez.