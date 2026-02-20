Escapada al pueblo de Cádiz que enamora: un mirador que corta la respiración, rutas románticas y gastronomía inolvidable a media hora de Jerez
Hasta final de febrero puedes disfrutar de la campaña 'Enamórate de Arcos' con propuestas dulces y culturales que conquistan a los visitantes
El mes de febrero puede acabar muy bien, sobre todo, para quienes se plantean salir de la rutina y aprovechar el festivo del 28 de febrero, Día de Andalucía con una escapada original. Los residentes en Jerez cuentan con la ventaja de estar situados geográficamente en un lugar privilegiado, dado que presumen de tener muy buenas comunicaciones y llegan a cualquier otro punto de la provincia en poco más de una hora como máximo.
El municipo vecino de Arcos de la Frontera, uno de los pueblos más bellos de la provincia y puerta de entrada a la Ruta de los Pueblos Blancos se erige como un destino perfecto para pasarlo en grande antes de acabar febrero. Tras el éxito de ediciones pasadas, Arcos vuelve a lanzar la campaña 'Enamórate en Arcos' que contempla unabanico de experiencias gastronómicas y culturales que conquistan al visitante.
Hasta el 28 de febrero, los curiosos, viajeros y románticos pueden descubrir rincones del casco histórico de Arcos y participar con su móvil o cámara de fotos en alguna de sus interesantes y originales actividades publicando imágenes en el Concurso de Fotografías en Instagram con la etiqueta #enamorateenarcos, cuyas bases se publican en la web de Turismo de Arcos de la Frontera.
Por otra parte, durante todo este mes, los establecimientos hosteleros arcenses elaboran postres románticos que conquistan a los comensales por el paladar. Los locales que participan son: Parador de Turismo, Camping Lago de Arcos, Gastrobar El Retablo, Bar El Casino y La Alacena de Padua. Además, al visitar las instalaciones de la Bodega Huerta de Albalá se obsequiará a cada pareja una botella de Barbazul Rosado.
Ruta de Leyendas 'Amor, Misterio e Historia'
El programa de ‘Enamórate en Arcos’ organiza dos rutas guiadas por el Conjunto Histórico del pueblo, en la que se participa previa reserva. el pasado 14 de febrero se celebró la primera de ellas, la Ruta Monumental por el Casco Antiguo de Arcos. La segunda y última de estas rutas originales tendrá lugar el próximo 27 de febrero a las 19:00 horas. Se trata de la Ruta de Leyendas 'Amor, Misterio e Historia', que partirá del Monumento Semana Santa (calle Corredera) y cuya precio es de 13 euros. La información y reservas se gestionan a través de la Oficina de Turismo de Arcos de la Frontera en el teléfono 956702264 o en el email: turismo@arcosdelafrontera.es
Enamórate de Arcos por libre
La Ruta de Leyendas 'Amor, Misterio e Historia' es, sin duda, una apuesta segura. Pero el grupo está limitado a 15 personas, de modo que, si quienes queden fuera siempre podrán enamorarse de Arcos por libre y cualquier día del año sin perderse algunos de sus lugares más cautivadores de su núcleo urbano.
- Basílica de Santa María de la Asunción. Templo más antiguo e importante de Arcos. Fue levantada sobre los restos de una mezquita árabe y declarada Monumento Nacional en 1931.
- Balcón del Coño. Ese es el nombre coloquial que recibe el mirador de la Peña Nueva, el más famoso de Arcos. Sus vistas cortan la respiración.
- Iglesia de San Pedro. Este edificio del siglo XVI destaca por una majestuosa torre-fachada de estilo barroco. En el interior ese encuentra un coro barroco del siglo XVIII y un excelente Retablo Mayor del siglo XVI, con elementos góticos y renacentistas.
- Mirador de Abades. A diferencia del 'Balcón del Coño', éste es mucho más amplio y coqueto, decorado con macetas de flores. Ofrece unas fantásticas vistas de la parte baja del pueblo, el río Guadalete y de los parques naturales Sierra de Grazalema y Los Alcornocales.
