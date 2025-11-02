Fuente Rey: el idílico cortijo de Jerez donde Rafael de Paula se inició en el toreo y en el que puedes celebrar un evento especial "con un trato personal y exclusivo"

El icónico torero jerezano Rafael de Paula falleció este domingo, 2 de noviembre. Rafael Soto Moreno, natural del famoso barrio de Santiago en 1940, abandonó la tierra, pero en ella queda su gran legado. En sus primeros pasos en el mundo del toreo destaca un escenario, el cortijo de Fuente Rey, de Fermín Bohórquez, donde comenzó su baile con el capote y el toro.

El Cortijo Fuente Rey -ubicado en la A-381- destaca hoy día por ser un referente del mundo taurino y un lugar con el verdadero encanto de esta tierra donde descubrir, disfrutar, ver, sentir y vivir una experiencia única en el corazón de Andalucía.

Ganadería de Fermín Bohórquez, en el Cortijo Fuente Rey (Jerez). / andalucia.org

En esta finca pastan en perfecta armonía y convivencia la ganadería de toros bravos pertenecientes al prestigioso hierro de Fermín Bohórquez. Se trata de una de las más importantes en el mundo, junto con sus numerosas yeguas de vientre en libertad y los maravillosos caballos de pura raza y caballos toreros. Señas de identidad de una familia que les ha dedicado durante generaciones su tiempo, trabajo y conocimientos.

Este idílico paraje natural alberga uno de los cotos privados más importantes de cría de perdices autóctonas. También destaca por las labores agrícolas que contribuyen a conservar un ecosistema equilibrado.

En la actualidad, también es el escenario de acontecimientos especiales, ya que, el Cortijo Fuente Rey ofrece visitas, experiencias y espectáculos, así como también la posibilidad de celebrar todo tipo de eventos “con un trato personal y exclusivo, que marcan la diferencia y convierten momentos en recuerdos imborrables”.

La edición digital de la prestigiosa revista ¡Hola, en su versión ‘tu boda’, da la posibilidad de solicitar el presupuesto para la celebración de enlaces. A este mágico lugar le avalan más de 30 años de experiencia dando forma a los acontecimientos que marcan una vida, maneras de vivir, sentir y hacer real cualquier evento que nos proponga, desde lo más tradicional hasta lo más distinto y singular.