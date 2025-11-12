Esta es la historia de la bodega de Chipiona nacida por el ímpetu de 86 hombres hace un siglo y que acumula una veintena de premios
Es fruto de un siglo de “trabajo comunitario sin siglas de propietarios, sin familias nobles y sin viñedos independientes”. Así se define la Bodega Cooperativa Católico Agrícola de Chipiona.
Según cuentan, los orígenes de esta bodega se hallan en un sindicato del que formaban parte 86 hombres que no tenían donde entregar su uva. Entonces la producción del campo era elevada, a lo que se sumaba la rápida recogida de una cosecha en la que la uva madura antes que en el resto del Marco de los vinos de Jerez.
Hoy día posee una bodega de crianza y envejecimiento en avenida de Regla y una bodega de elaboración en Polígono Los Madroñales (Diamantino García Costa 19) y una veintena de reconocimientos.
En las instalaciones ubicadas en el centro de Chipiona se encuentran todas las soleras y criaderas, más de 900 botas de roble americano e instalaciones de estabilización y filtración. Además de la planta de embotellado. Se caracteriza por tener unos techos muy altos, bodegas frescas orientadas al noroeste para recibir las brisas de Poniente y suelo de albero.
En los Madroñales dispone de una planta de vinificación con una superficie de más de 6.500 metros cuadrados destinada a la elaboración de los vinos de la D.O., «Jerez/Xeres/Sherry», a la que pertenecen sus Moscateles y los nuevos vinos jóvenes.
Curiosidades sobre la Bodega Cooperativa Católico Agrícola de Chipiona
- Don Francisco Lara y Araujo, Vicario Arcipreste de Sanlúcar de Barrameda y Párroco de Chipiona fue el alma de esta obra social, iniciada en 1914.
- Esta es una de las primeras cooperativas de España, después de que en 1942 se promulgase la Ley de Cooperación, y los Sindicatos Agrícolas fueran obligados a cambiar su nombre por el de Cooperativas Agrícolas.
- En 1954 comenzó a exportar su producto que llegó a otros puntos de España, ante la avalancha de la producción de uva de Chipiona.
- En la actualidad, produce el 85% de toda la producción vinculada a Chipiona y prácticamente casi la totalidad del Moscatel de Chipiona. El moscatel es un vino que envejece en botas de roble americano y que sólo se produce en las tierras de Chipiona.
- Produce 350.000 litros de moscatel de Chipiona, 2.200.000 de litros de vinos de Jerez y 100.000 litros de vinos de la tierra de Cádiz.
