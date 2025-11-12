Esta es la historia de la bodega de Chipiona nacida por el ímpetu de 86 hombres hace un siglo y que acumula una veintena de premios

Es fruto de un siglo de “trabajo comunitario sin siglas de propietarios, sin familias nobles y sin viñedos independientes”. Así se define la Bodega Cooperativa Católico Agrícola de Chipiona.

Según cuentan, los orígenes de esta bodega se hallan en un sindicato del que formaban parte 86 hombres que no tenían donde entregar su uva. Entonces la producción del campo era elevada, a lo que se sumaba la rápida recogida de una cosecha en la que la uva madura antes que en el resto del Marco de los vinos de Jerez.

Hoy día posee una bodega de crianza y envejecimiento en avenida de Regla y una bodega de elaboración en Polígono Los Madroñales (Diamantino García Costa 19) y una veintena de reconocimientos.

En las instalaciones ubicadas en el centro de Chipiona se encuentran todas las soleras y criaderas, más de 900 botas de roble americano e instalaciones de estabilización y filtración. Además de la planta de embotellado. Se caracteriza por tener unos techos muy altos, bodegas frescas orientadas al noroeste para recibir las brisas de Poniente y suelo de albero.

Bodega Cooperativa Católico Agrícola de Chipiona.

En los Madroñales dispone de una planta de vinificación con una superficie de más de 6.500 metros cuadrados destinada a la elaboración de los vinos de la D.O., «Jerez/Xeres/Sherry», a la que pertenecen sus Moscateles y los nuevos vinos jóvenes.

Curiosidades sobre la Bodega Cooperativa Católico Agrícola de Chipiona