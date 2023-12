Este es el 'lujoso' y auténtico menú que se come en una Zambomba de Jerez

La Navidad en Jerez, así como en cualquier otra parte del planeta en la que se celebre, suele asociarse a reuniones familiares y de amigos, a comidas elaboradas y muy copiosas la mayoría en torno a una mesa. Suele ser así en las quedadas con los compañeros de trabajos, compañeros de estudios, pero sobre todo, en la cena de Nochebuena.

Sin embargo, en las Zambombas tradicionales y auténticas de Jerez no es lo propio. Puede que antes de lanzarse a vivir alguna de ellas sí se almuerce en un lugar donde darse un homenaje. No obstante, durante las zambombas -fiestas que se prolongan días y noches durante muchas horas, lo típico es no sentarse a una mesa o, al menos, no de manera formal.

Según manda la tradición no escrita, y así como recogen entendidos y firmas gastronómicas como Alfonso Catering, a grandes rasgos existe un menú de la Zambomba jerezana. Éste se compone de guisos propios de la estación y de esta zona, como la sopa de tomate, el ajo caliente, los alcauciles con papas, la cola de toro, la carrillada al oloroso, las espinacas con garbanzos, o las papas con chocos. Un variado para que el cuerpo entre en caja y combatir los fríos invernales, ya que lo peculiar era celebrar esta fiesta en la calle. Y de postre: la proverbial poleá y los pestiños, además de los dulces propios de la fecha.

En la actualidad, gran parte de las Zambombas más genuinas están organizadas por diferentes peñas, asociaciones y hermandades. Casi todas coinciden en gran parte de los platos que ofrecen a quienes comparten esas horas de fiesta, cante, toque y baile.

Comida típica de una Zambomba

En las barras y carpas provisionales que se levantan para ofrecer a los jerezanos, jerezanas y turistas algo que llevarse al estómago entre estrofa y estrofa, un menú de 'lujo' en el que casi nunca falta:

Berza jerezana.

Menudo.

Ajo caliente.

Sopa de tomate.

Pinchitos.

Chicharrones.

Arroz (con carrillada, por ejemplo).

Embutidos.

Montaditos de tortilla, lomo, carne mechada o pringá.

Pestiños y roscos.

Aunque son bocados sencillos, saben a gloria en esos momentos de jolgorio y (normalmente) de temperaturas gélidas.

Recaudación

Cabe recordar que el bando municipal establece en lo relativo a la autorización de la celebración de zambombas en vías públicas y otras zonas de dominio público, que “sólo se autorizarán las de tipo popular” y “únicamente las organizadas o promovidas por asociaciones religiosas, culturales, de vecinos, de comerciantes, de hostelería y otras entidades sin ánimo de lucro”. El fin de estas entidades sin ánimo de lucro es recaudar fondos para sufragar los costes de las actividades que desarrollan durante el año.