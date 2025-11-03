Vive la International Sherry Week en Rota: catas, visitas, degustaciones y talleres completan la programación de la villa

Desde 2014, los grandes amantes del vino tienen una cita importantísima cada año. La International Sherry Week regresa del 3 al 9 de noviembre con la mayor celebración global dedicada al vino de Jerez y la Manzanilla. Los grandes apasionados del jerez se dan encuentro para disfrutar de una semana de eventos gastronómicos y culturales en el marco y la villa de Rota también será uno de los lugares claves para disfrutar de esta gran semana. La de 2025 es su mayor edición, en la que 26 países celebran la magia del Jerez y la Manzanilla. Aquí tienes la programación completa para disfrutar intensamente del vino de la tierra durante siete días en Rota con catas, degustaciones, visitas, talleres y el mejor ambiente.

MARIDAJE RESTAURANTE MAKANAI

Del 3 al 9 de noviembre

Leche de tigre con pescado de lonja maridados con Manzanilla en Rama. Guiso de pata de jabalí al carbón con tomate con amontillado. Al pedir estos platos se invitará a una copa de Sherry

Cartel del evento de la Sherry Week en el restaurante Kammala de Rota.

MARIDAJE RESTAURANTE KAMMALA

Jueves 6 de noviembre 20:30h

Menú maridaje de 5 pases, acompañado por los Sherrys VORS de Bodegas León Domecq, guiado por su director comercial y capataz. Precio: 60€ por persona. Reservas: reservas@restaurantekammala.com

VISITA GUIADA QUESERÍA EL BUCARITO

Viernes 7 de noviembre de 9:30 a 13:30h

Cata Sherry Week: Degustación de quesos y embutidos y 4 vinos de Jerez. Precio: 25,90€ (adultos) / 24,40€ (niños). Reservas: 600 084 342

VISITA TEATRALIZADA AL CASTILLO DE LUNA

Sábado 8 de noviembre. 12:30h. Gratis. Inscripciones en la Oficina de Turismo. T. 956 84 63 45 turismo@aytorota.es

TALLER INFANTIL “MI RACIMO DEL VIÑEDO”. BODEGAS EL GATO

Sábado 8 de noviembre a las 12:00h

15€ Adulto / 5€ Niño. Avda. San Fernando, 40. Reservas: 686 971 380 / visitas@bodegaselgato.es. Taller impartido por Sagrario Díaz Gil

CATA MARIDAJE. VINOS FINCA LA PINTORA ACOMPAÑADO DE GUITARRA FLAMENCA

Domingo 9 de noviembre

Bar el mismo Bar-co. Sede Peña Viejo Agujetas. Precio: 35€ por persona. Reservas Oficina de Turismo. T. 956 84 63 45 turismo@aytorota.es

HELADO DE TINTILLA POR MARGARITA LA FRESCA

C/ Higuereta, 52

Del 7 al 9 de noviembre

MERCADO DE QUESOS DE ANDALUCÍA

8 y 9 de noviembre. Plaza de la Merced

Quesos, catas y talleres

JORNADAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ POR HOTELES HACE

-RESTAURANTE EL EMBARCADERO. Carrillada de cerdo a la tintilla con parmentier de patata. En Glorieta José Ma Pemán, s/n Hotel Duque de Nájera

-RESTAURANTE LA GAVIOTA. Solomillo de cerdo con salsa de tintilla y espárragos verdes. Calle Pasaje de la Almadraba s/n Hotel Playa de la Luz