La XI Trail Cruz del Valle, las primeras zambombas y el taller de croché, algunas de las propuestas estrellas de la programación de este maravilloso pueblo de la provincia de Cádiz
Teatro, música, conferencias y cuenta-cuentos son otras de las atractivas iniciativas
Hay localidades pequeñas muy próximas a Jerez, cuya programación cultural y de ocio sorprenden un mes tras otro. Es el caso de San José del Valle, ubicada a unos treinta minutos de la ciudad jerezana, a los pies de la sierra gaditana. Este municipio arrancó el mes de noviembre, al igual que otros muchos, con una propuesta en torno a Halloween. El pasado sábado, se proyectó en el Auditorio Municipal ‘Juan Sánchez Gutiérrez’ cine de terror. Esta fue la antesala de un mes en el cual no faltarán citas culturales, teatro, deporte, música, el inicio de las zambombas, así como actividades para mayores y pequeños.
Programación del mes de noviembre en San José del Valle
- Martes, 4 de noviembre, a las 17:30 horas en el Auditorio Municipal ‘Juan Sánchez Gutiérrez’ . Escuela Municipal de Padres y Madres. ‘Móviles y nuestros hijos, cómo encontrar el equilibrio.
- Viernes, 7 de noviembre, a las 19:00 horas en el Auditorio Municipal ‘Juan Sánchez Gutiérrez’ teatro ‘con nombre de mujer’, de Naike Ponce.
- Sábado, 8 de noviembre, en plaza de andalucía, I Encuentro de Vehículos Clásicos.
- Domingo, 9 de noviembre, ruta de senderismo en Jimena de la Frontera.
- Sábado, 15 de noviembre, en el polígono Industrial ‘Los Isletes’, el evento fitness ‘Pontefit Festival’.
- Miércoles, 19 de noviembre, a las 11:00 horas, en la Biblioteca Municipal, cuenta-cuentos ‘Mares de Igualdad’, con imagina Educación Alternativa.
- Viernes, 21 de noviembre, a las 19:00 horas en el Auditorio Municipal ‘Juan Sánchez Gutiérrez’, ‘Las Poderíos’.
- Domingo, 23 de noviembre, a las 12:00 horas, celebración de Santa Cecilia, patrona de la música. concierto de la Unión Musical Vallense ‘Juan Sánchez Gutiérrez’ en el templete de plaza Andalucía.
- Lunes, 24 de noviembre, en el Auditorio Municipal ‘Juan Sánchez Gutiérrez’: conferencia ‘Amor en el Metaverso’, impartida por Cadigenia.
- Martes, 25 de noviembre, a las 12:00 horas en la plaza La Posada, celebración del Día contra la Violencia de Género.
- Viernes, 28 de noviembre, a las 19:00 horas en el Auditorio Municipal ‘Juan Sánchez Gutiérrez’, Teatro. ‘Estoy rara’ de la compañía Las Raras.
- Sábado, 29 de noviembre, a las 19:00 horas en el centro de Barrio de la Cuesta San Antonio comenzará el programa ‘Zambomba por Barrios’.
- Domingo, 30 de noviembre, se celebra la XI Trail Cruz del Valle, organizada por el área de Deportes.
Como cada mes, los mayores contarán con un repertorio de actividades fijas:
- Días 5 y 6 de noviembre, a las 10.00 horas: Taller de Ocio Digital.
- Día 12, a las 11:00 horas: Taller de ONG SED Mediterránea: Aprender, transformar, participar.
- Día 14: Punto Vuela Proyecto San José del Valle Patrimonio Generacional.
- Día 20, a las 08.00 horas: recogida de basuraleza.
- Día 25, a las 10:00 horas: Taller ‘Leer para sanar’.
- Todos los miércoles a las 10:00 horas: Taller de croché para la realización del Árbol de Navidad Municipal.
