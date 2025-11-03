La XI Trail Cruz del Valle, las primeras zambombas y el taller de croché, algunas de las propuestas estrellas de la programación de este maravilloso pueblo de la provincia de Cádiz

Hay localidades pequeñas muy próximas a Jerez, cuya programación cultural y de ocio sorprenden un mes tras otro. Es el caso de San José del Valle, ubicada a unos treinta minutos de la ciudad jerezana, a los pies de la sierra gaditana. Este municipio arrancó el mes de noviembre, al igual que otros muchos, con una propuesta en torno a Halloween. El pasado sábado, se proyectó en el Auditorio Municipal ‘Juan Sánchez Gutiérrez’ cine de terror. Esta fue la antesala de un mes en el cual no faltarán citas culturales, teatro, deporte, música, el inicio de las zambombas, así como actividades para mayores y pequeños.

Programación del mes de noviembre en San José del Valle

Martes, 4 de noviembre, a las 17:30 horas en el Auditorio Municipal ‘Juan Sánchez Gutiérrez’ . Escuela Municipal de Padres y Madres. ‘Móviles y nuestros hijos, cómo encontrar el equilibrio.

Evento deportivo en San José del Valle (Cádiz).

Como cada mes, los mayores contarán con un repertorio de actividades fijas: