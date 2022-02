La Cátedra de Flamencología acoge la presentación del libro 'Paseando por la Granada Flamenca' en el CADF

La Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez ha organizado la presentación del libro 'Paseando por la Granada flamenca' (Granada Universo Flamenco 2021), de Alicia González Sánchez, un acto que tendrá lugar el próximo sábado 19 de febrero a partir de las 12.30 horas en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.

El acto, que será presentado por María Jesús Ruiz, profesora de la Universidad de Cádiz y miembro de la Cátedra de Flamencología, tendrá además una pincelada musical, a cargo del guitarrista Roberto Sabater Boix.

La obra en sí es un recorrido histórico por la guitarra flamenca de Granada, desde sus orígenes en el siglo XVI hasta nuestros días. Dicha publicación esta redimensiona la ciudad granadina, ofreciendo un paseo, un recorrido, un nuevo itinerario a lo largo de la historia por los paisajes sonoros de este instrumento.

Alicia González Sánchez es profesora de Musicología y Flamenco del Real Conservatorio Superior de Música 'Victoria Eugenia' de Granada y del máster interuniversitario 'Análisis e Investigación del Flamenco' por la Universidades de Córdoba y Cádiz.

Doctora por la Universidad de Granada, se tituló en Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento por el Conservatorio Superior de Música de Granada y en Musicología y Pedagogía Musical por el Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Ha sido profesora de Flamencología en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba durante 13 años. Es miembro fundador del Grupo de Estudios de Flamencos de la Universidad de Granada y ha sido vocal de la Junta Directiva de SIBE-Sociedad Española de Etnomusicología (2010-2018). Integrante del comité científico de diversas reuniones internacionales entre las que destacan el I Congreso Internacional de Guitarra Flamenca celebrado en Córdoba en noviembre de 2014, el Simposio Internacional de Flamenco y Música Árabe celebrado en marzo de 2015 o el Congreso Internacional “Enrique Morente. Memoria y Heterodoxia en el Flamenco” celebrado en diciembre de 2020 en Granada. Ha sido miembro del comité organizador de las Jornadas de Didáctica del Flamenco de Granada (2004-2008) y de las Jornadas de Puertas Abiertas de Flamenco del Conservatorio Superior de Música de Córdoba (2010-2014).

Es Coordinadora académica de la Escuela de Flamenco y Música árabe organizada por Casa Árabe-Córdoba (2014).

En estos últimos años ha dictado conferencias y talleres sobre Flamenco en lugares tan diversos como la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), la Universidad de Granada, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Cuenca, el Centro Flamenco Fosforito de Córdoba, la Peña Flamenca “La Platería”, el Círculo Flamenco de Madrid, la Escuela Superior de Bellas Artes en Cartagena de Indias (Colombia), el Instituto Nacional de la Cultura en Lima (Perú) o la Universidad Nacional de Colombia entre otros.

Sus publicaciones se han desarrollado en el campo de la Didáctica y el Flamenco, siendo sus últimos artículos los publicados en las revistas JETT (Journal for Educators, Teachers and Trainers), La nueva Alboreá o Roseta. Ha sido invitada a escribir la sección de Flamenco para el catálogo de la exposición Fado y Flamenco: Two Flames from Iberia para el National Center for Intangible Heritage of Korea.

Ha sido solicitada como experta para formar parte del Grupo de Trabajo para el estudio de la inclusión del Flamenco en el currículo de Primaria y Secundaria y realización del plan de estudios de la especialidad de Flamenco para los Conservatorios Superiores de Música de Andalucía, de la Dirección General de Ordenación Educativa de la Consejería de Educación y el Instituto Andaluz del Flamenco.

Respecto al ámbito investigador, ha dirigido trabajos de investigación trazando nuevas líneas sobre Flamenco y territorio, la clasificación musicológica de los estilos Flamencos, la didáctica del Flamenco, estudios hemerográficos, estudios biográficos, etc…