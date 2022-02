Lorca y sus amigos, la pasión de compartir

Carmen Cortés siempre se ha sentido atraída por los grandes personajes femeninos, tanto de la ficción, como La Celestina o aquella Yerma tan especial que trajera a Jerez hace ya muchos años, como reales. De hecho, su anterior espectáculo, estrenado en 2020 en el Teatro Español de Madrid, giraba en torno a la figura de Sor Juana Inés de la Cruz.

Pero, al mismo tiempo, su pasión por Lorca la hace volver una y otra vez, no solo a sus mujeres, sino a sus textos y a todo su universo. Por eso, durante la inactividad escénica de la pandemia pergeñó, junto a José Ramón Fernández (codirector y responsable de la dramaturgia) una obra más compleja en la que, quizá por el aislamiento sufrido durante esos meses, el centro se ampliaba desde la figura inmensa del poeta granadino al círculo de amigos y conocidos con los que le gustaba compartir veladas literarias y musicales.

Así nació ¡Gira, corazón! Bailando con Lorca en la edad de plata, estrenado el pasado mes de enero en los Teatros del Canal de Madrid y que este domingo se podrá ver por primera vez en Andalucía, en el escenario del Villamarta.

“Lorca fue una figura inmensa y llena de vertientes. Era alegre y muy amigo de sus amigos, a los que les leía siempre sus textos, pero también tenía sus sombras. Y nosotros hemos querido enlazar aquí el poeta popular, de raíz gitana, con el surrealista neoyorquino y con el trágico”, dice la bailarina y coreógrafa catalana.

Para ello, la pieza describe, en diez escenas, una reunión en casa del diplomático chileno Carlos Morla en la que el poeta disfruta de la compañía de sus amigos ciertos, como la Argentinita, o su compadre el torero Sánchez Mejías, con otros probables, como una Carmen Amaya de catorce años, recién llegada a Madrid, que sin duda no pasó desapercibida.

En ese momento, Lorca acababa de llegar de La Habana con El público (obra que no se estrenaría hasta 56 años más tarde) bajo el brazo y por ello, en medio de las alegrías de La Argentinita, bailadas sin cante como solía hacerse en aquella época, del Romance de la monja gitana, del martinete o de la soleá que anuncia la trágica muerte del torero, se cuelan también otras estéticas, gracias en parte al bailarín de danza contemporánea Gonzalo Díaz y a esas figuras de pámpanos y cascabeles de El público, donde se reivindica la libertad del amor, homosexual o heterosexual, con careta o sin careta. “¿Si yo me convirtiera en pecho? - Yo me convertiría en sábana blanca”, dice su diálogo, aquí silenciado por la danza.

Un teatro tan valiente como el del Maleficio de la mariposa, el gran fracaso de Lorca, a pesar del arte de La Argentinita, como este ¡Gira corazón!, en el que Carmen Cortés ha reunido una compañía de una veintena de personas entre músicos, bailarines y bailarinas.

“Además de bailar yo misma y de contar con Gonzalo Díaz, Rosa Zaragoza y Daniel Navarro (que encarna a Sánchez Mejías), he trabajado con un elenco muy joven procedente de los conservatorios de Madrid. Creo que tenemos que apoyar a todos los y las jóvenes que finalizan sus estudios de danza y no encuentran dónde bailar ni cómo empezar su carrera profesional”, dice con entusiasmo Cortés, que sigue bailando con gran fuerza a pesar de haber sobrepasado la barrera de los sesenta y que, como bien señala, “si a estas alturas del partido una no se arriesga a hacer las cosas que le apasionan …”.

Como en casi todas sus obras, en ¡Gira, corazón! ha contado con la dirección musical de su pareja Gerardo Nuñez (con cuatro cantaores, tres guitarristas, un piano y percusión), con el vestuario de Tony Benítez e Isabel Núñez y, por primera vez, incorporando unos audiovisuales de Emilio Valenzuela.

La cita será esta noche a las 20.30 en el Teatro Villamarta.