El streaming baila al compás del flamenco

La pandemia del Covid-19 ha obligado a adaptarse a nuevas fórmulas para seguir disfrutando de la cultura. Las retransmisiones a través del streaming han sido, sin duda, una de las vías con las que el cine, las series, las representaciones artísticas e incluso el aprendizaje han tenido que amoldarse.

El Festival de Jerez también se vio afectado por este movimiento el pasado año, cuando muchos de los cursillistas, tanto europeos como americanos y sobre todo asiáticos, no pudieron disfrutar del ambiente de la ciudad durante el certamen. Buscando un acercamiento, desde la organización de la muestra se apostó por la retransmisión online, tanto a nivel de espectáculos como de cursos.

Third Row Live es la plataforma de streaming que por segundo año consecutivo colabora con el Festival de Jerez emitiendo varios espectáculos de la programación de 2022. Las representaciones, filmadas en vivo, están disponibles para todo el mundo durante dos semanas después de su fecha de estreno.

El streaming no solamente permite una mayor accesibilidad a todos los rincones del mundo, elimina todas las barreras económicas y físicas que han surgido a través de la pandemia global. Los espectáculos de María Moreno, Ana Morales y Ángel Rojas son los que ya se pueden disfrutar a través de la plataforma mientras que el de Rosario Toledo estará disponible del 5 al 20 de marzo.

Justine Bayod, productora de Third Row Live y fundadora de Torito Media señala que "con la pandemia Third Row Live se dio cuenta de que al tener que cerrar las puertas de los teatros, había que hacer algo para seguir dando vida a la cultura. En 2021 me puse en contacto con el Festival de Jerez para proponerles el proyecto y pudimos dar algunos espectáculos como el de Eduardo Guerrero y Ángel Rojas. Se vendieron en torno a 2.000 entradas. Es una gran oportunidad para aquellas personas que no conocen el Festival, aman el flamenco y puedan disfrutar de ello”.

Otro de los aspectos positivos que ofrece la plataforma de streaming es el posicionamiento de los artistas. "Los artistas salen beneficiados también porque es una manera de obtener visibilidad en lugares como Estados Unidos, Japón o cualquier otra parte del mundo para que se les conozca”, señala Bayod.

La colaboración entre el Festival de Jerez y Third Row Live es una gran oportunidad para ver a algunos de los mejores artistas españoles y sus obras más recientes desde cualquier lugar del mundo con una seguridad y un confort completo. Por el precio asequible de $20 USD por un espectáculo individual o $75 USD por ver los cinco espectáculos, los amantes del flamenco pueden descubrir obras nuevas y conectar con los artistas que adoran.

También en el Festival

Este movimiento también se ha colado en los cursos del Festival. El pasado año muchos cursillistas tuvieron la oportunidad de no perder su 'contacto' con Jerez a través de esta iniciativa, una opción que había sido especialmente llamativa en los primeros meses de la pandemia y que ha ayudado a muchos profesionales a paliar, de alguna forma, los difíciles momentos.

En concreto, el Festival de Jerez ofertó seis cursos online, protagonizamos por Rafaela Carrasco, Marco Flores, Manuel Liñán, liñan, La Moneta, Ángel Muñoz y Alicia Márquez, todos con bastante seguimiento.

Este año, viendo la buena acogida y por el hecho de muchos países habituales al certamen, como Japón o China, no han podido asistir debido a las complicaciones en el regreso, ya que debían guardar una larga cuarentena, el Festival ha vuelto a apostar por ellos, aunque sólo a través de dos maestros, Andrés Peña y Manuel Betanzos y durante la primera semana.

El streaming es pues una nueva parte del Festival, si bien es cierto que habrá que esperar a conocer si realmente se queda para siempre o es sólo una cuestión temporal. Mientras tanto, muchos aficionados y cursillistas han podido vivir, aunque sea desde la pequeña pantalla, su particular Festival.