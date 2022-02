José Méndez retoma su proyecto de nuevo disco para este mes de marzo

Después de varios años de espera, José Méndez podrá retomar uno de sus grandes objetivos para este 2022, la grabación de su nuevo disco. El cantaor jerezano acaba de firmar un contrato con AB Music Producciones que le permitirá abordar su último trabajo, gracias también a la producción de Manuel Barrera.

"La verdad es que tenía muchas ganas de meterme de nuevo en el estudio. Hace unos años tenía ya todo preparado para grabar, incluso llegué a hacer algunos temas, pero al final se truncó la cosa y no lo pude hacer, por eso la oportunidad que me brinda Manuel Barrera, me va a venir bien, estoy deseando empezar este nuevo proyecto", asegura el artista.

El jerezano sigue con su ideal inicial de hacer "un disco tradicional, de cantes clásicos, los de toda la vida, no voy a meterme en nada raro, porque lo único que sé hacer es cantar por derecho", añade. "Llevo desde que tenía 15 años cantando, desde que me subí en la Fiesta de la Bulería siendo un chiquillo con mi abuelo el Pili, que ha sido uno de los mejores festeros que ha dado Jerez, y desde entonces he seguido haciendo esto, cantar, por eso no quiero grabar otra cosa que no sean los cantes de siempre".

En principio, José Méndez espera "empezar como muy tarde en el mes de marzo, porque queremos que el disco esté acabado antes de que finalice este año. Además, vamos a grabarlo en Sevilla, donde resido actualmente", explica.

No será su único proyecto para este 2022, ya que según reconoce, "también tengo ahí una cosa que voy a hacer con Rafael Infante, en la que participa Juanpe Carabante con la guitarra".

El artista jerezano ha fijado su residencia en la capital hispalense donde, como otros muchos compañeros de profesión, intenta esquivar o sortear como puede la complicada pandemia. "La pandemia nos ha afectado a todos, y no ha sido fácil, pero bueno, poco a poco se va viendo un mejor ambiente, aunque todavía queda bastante para que volvamos a estar como antes", recalca. No obstante, José Méndez trabaja estos días "en varios tablaos de aquí de Sevilla, la verdad es que no me puedo quejar porque hago mis cosas delante solo, como a mí me gustan, y también canto para bailar. Sevilla es una ciudad que me respeta, porque conocen mi trayectoria y que he acompañado a los bailaores y bailaoras más grandes desde hace muchos años".

En concreto, en estas últimas semanas alterna sus actuaciones "en el tablao de Los Gallos, que es como mi casa, La Cantaora y el tablao Esencia que está en la calle Betis".

Como muchos paisanos, José no se muerde la lengua a la hora de comentar uno de los temas de actualidad, el programa 'Caminos del flamenco', en el que a su juicio, "no se está respetando a los muchos artistas que hay en Jerez. Respetando siempre a los que han estado, creo que faltan muchos, gente como Luis Moneo, como David Lagos, como Melchora Ortega, creo que ellos, donde mi incluyo, tienen que estar si se hace un programa de Jerez, por no hablar de los guitarristas, porque falta gente como Manuel Parrilla o Pepe del Morao, por ejemplo".

Con la primavera a la vuelta de la esquina y el inicio del calendario de actuaciones en peñas, el jerezano lanza un llamamiento a muchas entidades de su localidad para que "se acuerden de los que estamos fuera y que nos encanta cantar en nuestra tierra, porque hay gente como yo o el Nano de Jerez, que es un artista que siempre ha llevado su tierra por bandera, que tenemos ganas de cantar en las peñas o cualquier acto que se haga en Jerez".