Juan Diego Mateos graba durante el fin de semana su cuarto disco en la sala ‘La Quemá’

El guitarrista jerezano Juan Diego Mateos, tal y como adelantó a este medio hace unos meses, grabará en directo este fin de semana su próximo disco. Lo hará en Jerez, concretamente en la Sala La Quemá, y durante tres días, hoy viernes, mañana sábado y el domingo.

‘Una promesa’, título elegido por el músico para este nuevo trabajo, tiene previsto salir al mercado el próximo año y en diversos soportes, tanto en CD, como DVD y plataformas digitales.

Con una guitarra cuyo sonido es hoy por hoy uno de los más personales de Jerez, Juan Diego abrirá al público esta grabación, de ahí que las personas que quieran acudir a la misma, lo podrán hacer adquiriendo su entrada en el portal Enterticket.es, y teniendo en cuenta que se trata de un aforo muy limitado para cada sesión.

El equipo que interviene en este proyecto lo forman el citado Juan Diego Mateos (guitarra y composición), Knobloch Strings (producción ejecutiva), The One Step Beyond (realización y coordinación), Roberto Aussel (dirección artística), Antonio Soteldo “Musiquita” (producción musical), Chipi Cacheda (técnico de sonido), Lucas Camacho (ayudante de sonido), Sergio Monge (técnico de iluminación), Ettore Films (producción audiovisual), Sala La Quemá (escenografía).

Juan Diego Mateos se inicia en el toque por maestros autóctonos como El Carbonero y José Luis Balao, sumergiéndose en el estudio de la guitarra flamenca con apenas diez años. Completa su formación con Manolo Sanlúcar.

A los 20 años se traslada a Madrid y, tras una etapa de desarrollo profesional en diferentes compañías internacionales y colaboraciones de primer nivel, lanza en otoño de 2003 su primer disco en solitario, “Luminaria”, en el que colaboran músicos como Jorge Pardo, Carles Benavent, Remedios Amaya y Diego Carrasco.

Este trabajo discográfico le vale ese año el Premio Nacional de la Crítica al mejor disco de guitarra revelación, reconocimiento que derivó en su fichaje por la corporación líder en alta fidelidad BOSE para ser su imagen y sonido en más de 30 países.

Su segundo trabajo será “Respira” (2010), elegido uno de los 10 mejores discos del año por Babelia (El País). El disco es grabado en Boston con el prestigioso productor Steve Ruggere y con composiciones de Antonio Rafael Soteldo Izquierdo “Musiquita”.En 2017 publica su tercer disco “Bedallama” donde colabora Clarice Assad.

Junto a Belén Maya estrena la producción “Ni Tú Ni Yo” en febrero de 2020 en el Festival de Jerez, con gran éxito de público y crítica.

La pandemia despierta en él la necesidad de plasmar experiencias, ideas y pensamientos acumulados durante años en el que será su primer libro, “Cuaderno de Interpretación”.