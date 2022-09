Juan Diego termina "muy satisfecho" con la grabación de su próximo disco

El guitarrista Juan Diego Mateos finalizó este pasado fin de semana el proceso de grabación del que será su próximo trabajo, 'Una promesa'. El jerezano ha estado durante varios días en la Sala La Quemá dando forma a este nuevo proyecto, su cuarto compacto tras 'Luminaria' (2003), 'Respira' (2010), y 'Bedallama' (2017).

El artista ha terminado "muy contento" con la experiencia y ahora "sólo nos queda editar y elegir los temas que vamos a incluir en el CD-DVD".

Hay que recordar que el equipo que ha intervenido en este proyecto lo conforman Juan Diego Mateos (guitarra y composición), Knobloch Strings (producción ejecutiva), The One Step Beyond (realización y coordinación), Roberto Aussel (dirección artística), Antonio Soteldo “Musiquita” (producción musical), Chipi Cacheda (técnico de sonido), Lucas Camacho (ayudante de sonido), Sergio Monge (técnico de iluminación), Ettore Films (producción audiovisual), Sala La Quemá (escenografía).